Một cửa hàng bị lập biên bản vì bán sai giá niêm yết, Bách Hóa Xanh nói gì?

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 05:00 AM (GMT+7)

Bách Hóa Xanh là chuỗi siêu thị thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động, kinh doanh hai nhóm hàng chính gồm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Vào sáng 17/7, Đội Quản lý thị trường số 2 (thuộc Cục Quản lý thị trường Sóc Trăng) đã kiểm tra, phát hiện cửa hàng Bách Hóa Xanh ở số 481 Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3 (TP Sóc Trăng) bán hàng không đúng giá niêm yết nên lập biên bản để xử lý.

Cụ thể, cháo tươi gà cà rốt có giá niêm yết là 19.000 đồng/gói nhưng cửa hàng bán 19.600 đồng/gói; cháo tươi thịt thăn, giá niêm yết 13.500 đồng/gói, bán ra 14.600 đồng/gói; cháo tươi lươn đậu xanh giá niêm yết 22.500 đồng/gói, bán ra 24.000 đồng/gói; cháo yến vị thịt bằm, giá niêm yết 9.800 đồng/gói, bán ra 10.300 đồng/gói. Cháo tươi rau củ thập cẩm có giá niêm yết 14.500 đồng/gói nhưng lại bán ra 20.000 đồng/gói.

Quản lý thị trường lập biên bản tại của hàng của Bách Hóa Xanh

Đại diện cho Bách Hóa Xanh xác nhận có sai sót do không thay giá tại cửa hàng Bách Hóa Xanh ở số 481 Trần Hưng Đạo (TP Sóc Trăng) chứ không phải cố ý bán cao hơn so với giá niêm yết.

Trước đó hôm 16/7, trước thông tin phản ánh của người dân liên quan đến thông tin nhiều cửa hàng tăng giá bán, Cục Quản lý thị trường TP HCM đã phối hợp cùng Phòng kinh tế TP Thủ Đức kiểm tra giá bán hàng tại chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Lê Văn Việt và Đặng Văn Bi.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP HCM cho biết trong buổi họp báo chiều tối 16/7, qua khảo sát, đơn vị nhận thấy Bách Hóa Xanh không tăng giá đột biến mà chỉ tăng theo điều kiện khách quan.

Tính đến ngày 31/5/2021, Bách Hóa Xanh có 1.851 điểm bán tại 25 tỉnh thành, tăng 48 cửa hàng so với đầu tháng và tăng 132 cửa hàng so với đầu năm.

Trong 5 tháng đầu năm, chuỗi Bách Hoá Xanh ghi nhận doanh thu hơn 10.600 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Doanh thu chuỗi này lần đầu tiên vượt mốc 2.500 tỷ đồng trong tháng 5, tăng 19% so tháng 4 và tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Theo công ty mẹ Thế Giới Di Động, doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng của Bách Hoá Xanh trong tháng này đạt hơn 1,35 tỷ đồng, một phần do nhu cầu tích trữ hàng hóa thiết yếu của người dân tăng mạnh trước các đợt giãn cách xã hội.

Nếu như 2 năm trước (tháng 5/2019), Bách Hoá Xanh chỉ đóng góp vào doanh thu của tập đoàn 7,3% thì thời điểm này, 5 tháng đầu năm 2021 Bách Hoá Xanh đã đóng góp lên tới 20,5% (khoảng 10.600 tỷ đồng) cơ cấu doanh thu toàn tập đoàn Thế Giới Di Động.

