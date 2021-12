Lý do giá lợn hơi có thể tiếp tục duy trì ở mức thấp

Giá lợn hơi giảm từng ngày

Mặc dù còn vài ngày nữa là đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cũng đang đến gần, nhưng giá lợn hơi không những không tăng, mà ngược lại đang giảm từng ngày.

Theo báo Lao Động, thống kê của Anova Feed – một trong những “ông lớn” của ngành chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi cho thấy, từ 2 tuần nay, giá lợn hơi liên tiếp được điều chỉnh giảm ở các địa phương, do đó giá lợn hơi bình quân trên cả nước cũng liên tiếp giảm.

Cụ thể, ngày 23/12, giá lợn hơi bình quân trên cả nước ở mức 48,9 nghìn đồng/kg, đến ngày 24/12 giảm xuống còn 48,6 nghìn đồng/kg; ngày 27/12 giảm tiếp còn 48,5 nghìn đồng/kg và sáng nay 28/12, giá lợn hơi bình quân trên cả nước cũng tiếp tục giảm.

Đến thời điểm này, giá lợn hơi trên cả nước đã rời mốc 50.000 đồng/kg, giá thấp nhất chỉ còn 46.000 đồng/kg (Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai). Mức giá cao nhất chỉ 49.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi giảm trong nhiều ngày khiến giá lợn hơi duy trì ở mức thấp: Từ 80.000-120.000 đồng/kg tùy loại. Tuy giá lợn hơi thấp, nhưng sức mua không cao.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn (Tp.HCM) cho biết, sau gần 1 tháng mở cửa hoạt động bình thường, lượng hàng nhập về chợ hiện nay bắt đầu tăng dần. Lượng thịt lợn nhập về chợ trung bình đạt 240- 250 tấn/ngày, số lượng rất dồi dào và giá ổn định. Tuy nhiên, sức mua không cao.

Mặc dù còn vài ngày nữa là đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cũng đang đến gần, nhưng giá lợn hơi không những không tăng, mà ngược lại đang giảm từng ngày. Ảnh minh họa từ internet

Khó xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá trong dịp Tết Nguyên đán

Thông thường, giá lợn hơi sẽ tăng dần từ thời điểm cuối tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán do các công ty chế biến tăng cường thu mua, chuẩn bị cho đợt hàng phục vụ dịp Tết. Tuy nhiên năm nay, giá lợn hơi những ngày qua biến động không đáng kể. Hiện, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, phần lớn cơ sở chăn nuôi đang chịu lỗ.

Trước lo ngại về bùng phát của dịch bệnh trên diện rộng, nhiều cơ sở chăn nuôi có thể phải dừng nuôi. Báo Hà Nội Mới dẫn nhận định của các chuyên gia ngành chăn nuôi cho biết, nhiều khả năng giá lợn hơi còn giảm hoặc duy trì mức thấp trong dịp Tết Nguyên đán và quý I-2022 bởi sự lo ngại về biến thể mới của Covid-19 khiến biện pháp chống dịch được siết chặt, các bếp ăn công nghiệp, trường học chưa trở lại hoạt động bình thường.

Theo báo Công thương, một số thương lái kinh doanh mặt hàng thịt lợn dự đoán, thị trường Tết Nguyên đán 2022 khó xảy ra tình trạng thịt lợn khan hàng, sốt giá kéo dài vì nhu cầu tiêu thụ mặt hàng thịt lợn dịp Tết Nguyên đán 2021 sẽ giảm hơn so với mọi năm do nhiều mặt hàng thực phẩm khác như thịt gia cầm, thủy sản giảm giá mạnh, người tiêu dùng ưu tiên sử dụng nhiều hơn vì giá thịt lợn hiện nay vẫn khá cao so với mặt bằng chung của nhiều loại thực phẩm. Nguồn cung thịt lợn vào thời gian tới sẽ dồi dào hơn hiện nay vì ngoài yếu tố tăng đàn thì thịt lợn trong nước còn chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ thịt nhập khẩu giá rẻ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ly-do-gia-lon-hoi-co-the-tiep-tuc-duy-tri-o-muc-thap-a538405.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ly-do-gia-lon-hoi-co-the-tiep-tuc-duy-tri-o-muc-thap-a538405.html