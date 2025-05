Loại quả Việt xuất khẩu tỷ USD, được ví là thuốc bổ bán đầy thị trường giá hơn chục nghìn/quả

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả trong quý I/2025 đạt 1,164 tỷ USD, giảm 9,2% so với quý I/2024 và giảm 22,7% so với quý IV/2024. Nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu rau quả sụt giảm là do những quy định mới về kiểm soát chất lượng sầu riêng nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi đây là thị trường quan trọng nhất của mặt hàng sầu riêng và rau quả xuất khẩu của Việt Nam nói chung. Dù vậy, nhiều mặt hàng rau quả khác vẫn đang có nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, trong đó có bưởi. Cụ thể, trong quý I/2025, xuất khẩu bưởi của Việt Nam đạt hơn 17,5 triệu USD, tăng 60,6% so với cùng kỳ. Nhờ đó, loại quả này lọt top 10 mặt hàng quả và quả hạch có kim ngạch xuất khẩu hàng đầu của nước ta, thị phần tăng từ 0,85% lên 1,5% trong 3 tháng đầu năm. Đến nay, bưởi tươi Việt Nam đã được xuất khẩu sang 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuối năm 2022, quả bưởi tươi - loại trái cây thứ 7 của Việt Nam, sau các loại xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa - được phép nhập khẩu vào Mỹ sau 5 năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nỗ lực đàm phán. Tương tự, trái này cũng được xuất khẩu chính ngạch sang New Zealand kể từ tháng 12/2022, nhờ đó kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng đột biến. Mới đây vào tháng 4/2024, bưởi tiếp tục được 'cấp visa' sang thị trường Hàn Quốc. Đầu năm 2023, sau 40 ngày xuất phát, lô bưởi đầu tiên của Việt Nam vận chuyển bằng đường tàu biển đã đến Mỹ và nhận được lời khen của người tiêu dùng, dù giá bán cao hơn bưởi Trung Quốc đến 3, 4 lần, tuy nhiên người tiêu dùng Mỹ đánh giá bưởi Việt Nam có độ ngọt vừa phải, thanh, dễ tách múi, hợp gu người tiêu dùng hơn, không bị vị đắng và ráo nước.