La liệt bánh Trung thu giảm giá, khách vẫn 'ngó lơ'

Càng gần ngày Rằm Tháng tám (Tết Trung thu) sức nóng của thị trường bánh Trung thu lại "sôi sục" hơn bao giờ hết. Những ngày này, tại một số tuyến đường trên địa bàn Hà Nội như Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy), Phan Đình Phùng (Ba Đình), Thụy Khuê (Tây Hồ), Hồ Tùng Mậu (Bắc Từ Liêm)… đã xuất hiện nhiều kiot bán bánh trung thu với các thương hiệu khác nhau.

Giá bánh tăng, sức mua giảm

Giờ đây, xu hướng người tiêu dùng không chỉ chú trọng chất lượng mà thiết kế bao bì cũng phải đẹp, vì những hộp bánh trung thu còn là món quà gửi đến gia đình, bạn bè, đối tác. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, năm nay, các hãng bánh lớn đã đưa ra thị trường các sản phẩm bánh trung thu với nhiều hương vị, mẫu mã mới, bao bì độc đáo.

Không chỉ doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh trung thu, các khách sạn lớn cũng hướng đến việc ra mắt những sản phẩm với nhiều mẫu mã, hương vị mới.

Ví dụ như, bộ sưu tập bánh trung thu cao cấp độc đáo La Luna (Khách sạn Hà Nội) lấy cảm hứng thiết kế từ chủ đề 12 chòm sao, với nhân trứng chảy. Hay như bộ sưu tập "Kiều Liên Nguyệt Lãm" (Khách sạn Pan Pacific Hà Nội) lấy hình ảnh đầm sen hồ Tây với từng vân hoa, kẽ lá trên vỏ hộp đều được khắc kim phủ vàng.

Theo khảo sát, các mặt hàng bánh trung thu truyền thống như bánh nướng, bánh dẻo vị đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen… năm nay có giá dao động khoảng 44.000 - 80.000 đồng/bánh với trọng lượng là 150g và 180g.

Đối với dòng sản phẩm biếu tặng, tùy hãng và tùy loại bánh sẽ có giá thấp nhất khoảng 400.000 đồng/hộp/4 bánh. Cao cấp nhất có lẽ phải kể đến là bộ sưu tập bánh trung thu của khách sạn Pan Pacific với mức giá dao động từ 698.000 - 12.980.000 đồng.

Một nhân viên bán bánh trung thu trên địa bàn quận Bắc từ Liêm cho biết, do nguyên liệu đầu vào tăng giá nên các hãng bánh Trung Thu năm nay đều đồng loạt tăng giá bán từ 2.000 - 20.000 đồng/cái so với các năm trước.

Tuy nhiên, sức mua của người dân chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Theo người này, do kinh tế vẫn đang chưa ổn định nên thu nhập của người dân giảm sút, các gia đình có xu hướng giảm chi phí những mặt hàng không phải là đồ tiêu dùng thiết yếu.

Đại diện truyền thông Công ty Cổ phần Bibica cho hay, mùa trung thu năm 2023, do giá nguyên liệu đầu vào có sự gia tăng như bột mì tăng 33%, hộp giấy tăng 11%... nên giá bánh cũng được công ty điều chỉnh tăng nhẹ từ 5 - 10% so với năm ngoái. Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng Bibica tăng 20% sản lượng bánh so với năm 2022, với 600 tấn bánh các loại.

Sàn thương mại la liệt bánh trung thu giảm giá

Ngoài kênh bán hàng truyền thống, các sàn thương mại điện tử cũng mở bán bánh trung thu. Đáng chú ý, nhiều kênh trên sàn thương mại điện tử đang rao bán bánh trung thu với mức giá giảm phổ biến từ 5% - 50% tuỳ loại.

Thậm chí, nhiều gian hàng còn có những chương trình khuyến mại như freeship, tặng thêm voucher giảm giá, tặng các sản phẩm đi kèm để thu hút khách hàng.

Điển hình, trên sàn thương mại điện tử Lazada, có loại bánh trung thu cao cấp được quảng cáo chất lượng hảo hạng xuất xứ nước ngoài đang được gian hàng này giới thiệu với giá bán từ 155.000 đồng giảm giá 32% xuống còn 105.000 đồng.

Bên cạnh đó, cũng có một số loại bánh trung thu nhân đậu xanh, trà xanh, thập cẩm trứng muối,... cũng được giảm từ 5 - 44%, còn 14.000 - 50.000 đồng/bánh tuỳ loại.

