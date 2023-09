Không đảm bảo điều kiện sản xuất bánh Trung thu, 2 cơ sở ở Cao Bằng vẫn 'ra lò' hàng trăm chiếc/ngày

Cụ thể, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành kiểm tra đột xuất 2 cơ sở sản xuất bánh Trung thu là hộ kinh doanh Ngô Kim Khánh (tại phố Hạ Lang, thị trấn Thanh Nhật, Hạ Lang) và hộ kinh doanh Hoàng Thị Thảo (xã Việt Chu, huyện Hạ Lang).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh Ngô Kim Khánh sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định và khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá, kệ.

Hộ kinh doanh Hoàng Thị Thảo sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; Không có ủng hoặc giầy, dép sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm;

Khu vực chứa đựng không có giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh.

Ngày 7/9, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng Cao Bằng phát hiện 2 cơ sở sản xuất bánh trung thu không đủ điều kiện sản xuất nhưng vẫn cho "ra lò" hàng trăm chiếc bánh, phục vụ người tiêu dùng trước thềm Tết Trung thu.

Với các hành vi vi phạm nói trên, lực lượng chức năng lập biên bản và xử phạt hành chính đối với 2 hộ kinh doanh trên là 20 triệu đồng.

Đồng thời, các cơ sở sản xuất khắc phục, đảm bảo các điều kiện sản xuất thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Thứ nhất, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp, cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đến các doanh nghiệp phân phối xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu với các nội dung: Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu;

Chủ động đảm bảo và có trách nhiệm cùng với hệ thống doanh nghiệp đầu mối/doanh nghiệp phân phối/Tổng đại lý/Công ty nhượng quyền,…. đảm bảo nguồn cung cấp xăng dầu theo quy định để bán cho người tiêu dùng;

Không kinh doanh xăng dầu nhập lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Không đầu cơ, găm hàng nhằm thu lợi bất chính.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các nội dung đã cam kết với cơ quan Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng khác.

Thứ ba, niêm yết số điện thoại của Cục trưởng, Đội trưởng, Phó Đội trưởng phụ trách địa bàn tại các doanh nghiệp phân phối xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Thứ tư, phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu, các hành vi vi phạm về găm hàng chờ tăng giá, trục lợi trong kinh doanh xăng dầu, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, kinh doanh xăng dầu không đảm bảo chất lượng....

Thứ năm, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trước Cục trưởng trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm công chức, người lao động buôn lỏng quản lý, bao che, tiếp tay hoặc làm ngơ cho các đối tượng vi phạm.

Theo Cục QLTT tỉnh Cao Bằng, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh nay có 67 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của 32 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, được phân bố đều khắp trên địa bàn các huyện và thành phố, trong đó có 24 cửa hàng bán lẻ trực thuộc Công ty Xăng dầu Cao Bằng, 43 cửa hàng bán lẻ thuộc các doanh nghiệp tư nhân.

Trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, do nguồn cung xăng dầu trên cả nước không ổn định dẫn đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng chung, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động không ổn định, có thời gian phải thực hiện thông báo ngừng bán xăng dầu do không nhập được xăng dầu hoặc do chiết khấu thấp, không có chiết khấu, cước thuê xe bồn vận chuyển cao dẫn đến doanh nghiệp không còn tiền để nhập xăng dầu.

Tuy nhiên thời gian ngừng bán ngắn, không kéo dài, đến khi nhập được xăng dầu để bán thì các cửa hàng hoạt động bình thường. Không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng để chờ tăng giá.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]