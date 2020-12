Kỳ lạ đôi giày không ai mang được nhưng có giá tới 23 tỷ

Thứ Bảy, ngày 12/12/2020 11:21 AM (GMT+7)

Adidas và nhà sản xuất đồ sứ nổi tiếng Meissen đã hợp tác để thực hiện một sản phẩm có một không hai. Kết quả của nỗ lực chung này là đôi giày ZX8000 với các lớp phủ bằng sứ và da được vẽ bằng tay.

Là một phần của chương trình A-ZX, Adidas Originals có kế hoạch hợp tác với các đối tác được lựa chọn trên khắp thế giới để tạo ra những đôi giày với các tiêu chuẩn như một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, hơn là những đôi giày để mang đơn thuần.

Đôi giày thể thao độc nhất vô nhị được thực hiện trong khoảng thời gian sáu tháng (Nguồn: Highsnobiety)

Sự hợp tác lần đầu tiên giữa hai thương hiệu được dựa trên đôi giày adidas ZX8000. Đôi giày thể thao độc nhất vô nhị được thực hiện trong khoảng thời gian sáu tháng, lớp da adidas cao cấp được vẽ bằng tay bởi Meissens và lớp phủ sứ được làm thủ công hợp với nhau trên một thiết kế nặng đúng 950 gram.

ZX8000 “Sứ” sẽ được bán đấu giá trong tháng này với sự hỗ trợ của Sotheby’s, dự kiến thu về 1 triệu USD (~23 tỷ đồng). Tiền thu được từ việc bán đấu giá sẽ được trao cho Bảo tàng Brooklyn để tài trợ cho các chương trình nghệ thuật cho thanh niên địa phương.

Loại da cao cấp được vẽ bằng tay bởi bốn họa sĩ tại ba bộ phận riêng biệt của Meissen, với 15 trong số 130 mẫu đầy màu sắc mà công ty trang trí cho các sản phẩm của mình. Các yếu tố như kẹp Torsion ở đế giữa, cúp gót ZX, khóa ren... và thành phần mắt kính dành riêng cho ZX đã được thay thế bằng các mảnh sứ tùy chỉnh được tích hợp cẩn thận vào giày thể thao.

Loại da cao cấp được vẽ bằng tay bởi bốn họa sĩ tại ba bộ phận riêng biệt của Meissen (Nguồn: Highsnobiety)

“Meissen mang đến rất nhiều di sản và bí quyết, truyền cảm hứng cho các nhà sưu tập trên khắp thế giới,” Till Jagla của Adidas cho biết. “Quy trình sản xuất để tạo ra 'đôi giày thể thao bằng sứ đầu tiên' rất phức tạp và chúng tôi đã mất hơn một năm để hoàn thiện sản phẩm.”

“Nhóm nghiên cứu đã bị ám ảnh với việc tạo ra tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Khi nghĩ về dự án này, điều tôi thích nhất chính là tình yêu, sự đam mê và sự cống hiến hết mình nên đã dẫn đến một kết quả tuyệt vời”.

Phiên đấu giá trực tuyến duy nhất cho Meissen x adidas ZX8000 "Porcelain" sẽ được mở thầu từ ngày 7 tháng 12 đến hết ngày 16 tháng 12 trên sothebys.com. Trong thời gian chờ đợi, đôi giày sneaker có một không hai sẽ được trưng bày trong Triển lãm Sotheby's New York Festival of Wonder.

