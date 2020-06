Hốt 'bạc triệu' mỗi ngày trong mùa sen Hồ Tây

Thứ Năm, ngày 18/06/2020 12:39 PM (GMT+7)

Tháng 6 là thời gian mà sen nở đẹp, lung linh nhất, người dân Thủ đô bắt đầu kéo đến những đầm sen để “níu giữ” những khoảnh khắc bên loài hoa này. Đây cũng chính là cơ hội để chủ đầm, thợ ảnh… “hốt bạc” với các dịch vụ.

Vào giữa tháng 6, các đầm sen bắt đầu nở rộ cũng là lúc các chị em mọi lứa tuổi kéo nhau đến các đầm sen quanh Hà Nội để chụp ảnh, lý tưởng nhất là đầm sen Hồ Tây. Chính vì nhu cầu lớn nên đây là lúc những chủ đầm, thợ ảnh... kiếm tiền triệu mỗi ngày với những dịch vụ ăn theo.

Theo tìm hiểu, để có một bộ ảnh đẹp bên hoa sen, nhiều người phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ cho các khoản dịch vụ tại đây. Giá vé trung bình tại các đầm sen ở Hồ Tây trung bình là 50.000đ/người, giá thuê trang phục với áo dài trắng là 100.000/bộ, những bộ váy, đầm, áo dài cách tân... có giá thuê là 150.000-250.000đ/bộ, chi phí make up là 2-300.000đ/người.

Thêm nữa thuê thuyền thúng là 20.000đ/lượt, hoa sen được bán ngay tại đầm với 100.000đ/bó gồm 10 bông... và nhiều khoản dịch vụ nữa như trông xe với giá 10.000đ/xe máy, thuê đồ phụ kiện...

Với thợ chụp sen ở đầm luôn có người sẵn sàng phục vụ với nhiều giá khác nhau theo yêu cầu, dao động từ 400.000đ - 1 triệu đồng/người.

Theo nhân viên một đầm sen ở đây cho biết, trung bình ngày thưởng có khoảng 300-400 lượt khách mỗi ngày, cuối tuần có thể lên đến nghìn lượt. Như vậy, chủ vườn sen "ngồi trông vườn" cũng kiếm được bạc triệu mỗi ngày với nguyên khoản thu vé vào.

Anh Phong, thợ chụp ảnh dịch vụ cho biết ngày nào anh cũng có khách đặt chụp sen. "Cứ đến mùa sen là mệt vì có quá nhiều người đặt lịch mà không biết sắp xếp như nào. Tôi thường chụp theo gói với những dịch vụ khách nhau, gói thấp nhất là 400.000đ/người, có những gói 6-800.000đ/người. Gói cao nhất của tôi là 1,6 triệu đồng/người".

"Trang phục chụp ảnh với sen ngày càng đa dạng, năm ngoái "hot" bộ áo tứ thân màu xanh lam, năm nay lại nổi với các trang phục "tiểu long nữ", áo dài cách tân kiểu mới. Nhưng đa số vẫn chọn áo dài trắng hoặc yếm đỏ", anh Phong chia sẻ.Bạn Ngọc Anh, sinh viên trường ĐH Thủy Lợi cho biết do không có tiết học nên tranh thủ rủ bạn đi chụp ảnh sen. "Để có ảnh sen, mình vs bạn mất tiền vé vào cửa, tiền gửi xe, tiền thuê áo dài, make up và mua bó sen với giá 100.000đ. Tiết kiệm chi phí nên chúng mình tự chụp ảnh cho nhau bằng điện thoại", Ngọc Anh nói.

Những ngày giữa tháng 6 mùa sen bắt đầu nở rộ, khu vực Hồ Tây thu hút rất đông người đổ về chụp ảnh với loài hoa này.

Để vào được đầm sen phải bỏ ra 50.000đ/người.

Ngoài ra còn phải bỏ tiền rất nhiều phí dịch vụ khác để được những bức ảnh đẹp.

Khu nhà chòi luôn tấp nập người chọn quần áo, người make-up.

Có rất nhiều trang phục để lựa chọn, giá thuê từ 100.000đ-250.000đ/bộ.

Chi phí make-up từ 2-300.000đ/lượt tùy công sức.

Bó hoa sen 10 bông được bán ngay tại đầm với giá 100.000đ cao gần gấp 2 lần giá thị trường.

Giá thuê thuyền nhỏ là 20.000đ/lượt.

Các thợ chụp ảnh "chạy sô" liên tục trong mùa sen.

Chị em phụ nữ mọi lứa tuổi "thả dáng" bên đầm sen.

Lứa tuổi U40-50 xuất hiện nhiều tại vườn.

Ngay cả những em bé, thiếu niên cũng "tạo dáng" với sen.

Để tiết kiệm chi phí, nhiều người tự chuẩn bị, tự make-up....

Nhu cầu chụp ảnh sen đông cũng là cơ hội "hốt bạc" của các chủ vườn với nhiều dịch vụ.

