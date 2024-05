Hơn 100.000 đồng một kg vải chín sớm

Ghi nhận cho thấy tuần này, nhiều siêu thị cửa hàng, trang mạng bắt đầu bày bán vải chín sớm với giá cao từ 89.000 đến cả hơn 110.000 đồng một kg. Mức này tăng 30% so với năm ngoái.

Chị Phương Linh, bán trái cây trên đường Thống Nhất (Gò Vấp), cho biết bán vải được hơn tuần nay nhưng về đợt nào hết đợt đó dù giá cao. "So với năm ngoái, lượng hàng về ít hơn nên mỗi lần chỉ có khoảng 20-30kg hàng loại 1", chị Linh cho biết.

Theo chị Linh, vải u hồng có ưu điểm trái căng mọng, màu ửng hồng, những trái loại 1 có kích cỡ to ngang quả trứng gà. Vải này chủ yếu nhập từ tỉnh Đăk Lăk, vị ngọt thanh pha chút chua chứ không ngọt đậm như hàng miền Bắc.

Vải u hồng hàng tuyển tại nhà vườn ở Đăk Lăk. Ảnh: Khánh Dương

Bán hàng tạ mỗi tuần, bà Minh Anh, chủ cửa hàng trái cây ở quận 1, cho biết vải u hồng năm nay số lượng hạn chế do người dân mất mùa. Đặc biệt, hàng loại 1 càng hiếm hơn vì sản lượng giảm 40-50% so với năm ngoái. Do đó, giá đầu vụ năm nay tăng mạnh. "Những ngày đầu tháng 4, tôi bán 130.000 đồng một kg nhưng nay đã hạ nhiệt còn 89.000 đồng vì sản lượng nhiều hơn", bà Anh nói.

Nhân viên tại hệ thống siêu thị MM Mega ở TP Thủ Đức cho biết vải sớm được bán trong gian hàng đặc sản của tỉnh Đắk Lắk. Vải được tuyển chọn từ các nhà vườn trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ đầu vụ đến nay, vải là một trong những sản phẩm bán chạy tại hệ thống.

Đại diện MM Mega Market cho biết đang có chương trình khuyến mãi 109.000 đồng còn 89.000 đồng một kg. Siêu thị dự tính hết mùa có thể tiêu thụ vài chục tấn hàng cho nông dân trên toàn hệ thống.

Vườn vải u hồng đang vào vụ thu hoạch tại nhà vườn Đăk Lăk. Ảnh: Khánh Dương

Theo các cơ sở bán hàng, nguyên nhân khiến giá vải u hồng năm nay tăng là sản lượng giảm so với cùng kỳ trong khi nhu cầu tăng cao.

Nhà vườn Khánh Dương ở Đăk Lăk cho biết gia đình có 20 cây vải nhưng một nửa chỉ lác đác vài trái, số còn lại mỗi cây khoảng 1 tạ, giảm 40% so với năm ngoái. "Năm nay, chi phí chăm sóc tăng cao, trong khi sản lượng giảm nên nhà vườn chỉ đủ chi phí chăm sóc", Khánh Dương cho biết.

Mất 60% sản lượng so với năm ngoái, nhà vườn Lâm Anh cũng cho biết năm nay chỉ hòa vốn. Hiện, giá vải u hồng tại vườn 40.000-50.000 đồng mỗi kg.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đăk Lăk, năm nay vải thiều chín sớm sản lượng giảm hơn do ảnh hưởng thời tiết. Để hỗ trợ người trồng, sở cũng đã kết nối với các hệ thống bán lẻ hiện đại với nông dân để có đầu ra ổn định.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 2.570 ha trồng vải, trong đó diện tích cho sản phẩm 1.358 ha, sản lượng đạt khoảng 10.000 tấn. Hiện toàn tỉnh có 9 vùng trồng vải được cấp mã số phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]