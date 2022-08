Hà Nội: Đồ chơi Trung thu có hình 'đường lưỡi bò' được bày bán công khai ở 'siêu thị'

Đến hẹn lại lên, Trung thu là dịp trẻ em được tiếp cận với nhiều đồ chơi mới, sáng tạo, độc lạ. Trong số các đồ chơi mang tính độc và lạ đó, có cả những đồ chơi được thiết kế thêm các hình ảnh không được khuyến khích tuyên truyền.

Đơn cử như đồ chơi ống nhòm nhựa có dán hình "đường lưỡi bò" đang được bày bán tại cửa hàng tiện ích Vina Mart (sảnh chung cư HH3B, KĐT Linh Đàm).

Cửa hàng tiện tích Vina Mart ở KĐT Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) công khai bán đồ chơi Trung thu có hình "đường lưỡi bò".

Theo đó, thời gian qua, nhiều người dân nơi đây khá bất ngờ khi đồ chơi có dán "hình lưỡi bò" được bày bán công khai tại siêu thị này.

Được biết, Vina Mart là chuỗi cửa hàng tiện ích, có nhiều địa điểm trên khắp địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 24/8, đại diện lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt thông tin, ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan bao gồm Đội An ninh Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Hoàng Liệt và Đội QLTT số 15 có mặt trực tiếp tại cửa hàng tiện ích Vina Mart để kiểm tra.

Các sản phẩm đồ chơi có dán hình lưỡi bò được bày bán công khai tại cửa hàng tiện ích Vina Mart (KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7 ống nhòm có in "hình lưỡi bò" của Trung Quốc.

Đại diện cơ sở cũng chưa cung cấp được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Cận cảnh ống nhòm có dán hình "đường lưỡi bò". Hiện số hàng hóa thu được tại cửa hàng tiện ích Vina Mart đã được tịch thu và làm rõ, xử lý theo quy định.

Hiện toàn bộ số hàng hoá trên đã bị lực lượng lập biên bản thu giữ, xử lý theo quy định.

Nhân sự việc này, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các phường trên địa bàn đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi Trung thu và kiên quyết xử lý khi phát hiện cơ sở vi phạm.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ha-noi-do-choi-trung-thu-co-hinh-duong-luoi-bo-duoc-bay-ban-co...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ha-noi-do-choi-trung-thu-co-hinh-duong-luoi-bo-duoc-bay-ban-cong-khai-o-sieu-thi-172220824130243388.htm