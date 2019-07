Gốc của cây dại gắn với tuổi thơ 8x bỗng có giá đắt bất ngờ

Chủ Nhật, ngày 28/07/2019 05:00 AM (GMT+7)

Đây là loài thực vật khá quen thuộc ở Việt Nam, trông thì bé nhỏ nhưng lại có giá đắt bất ngờ.

Cây chua me đất hoa vàng hay chua me ba chìa, chua me, me đất nhỏ… là một loại cỏ dại rất phổ biến ở nông thôn, được phân phối rộng rãi ở hầu hết các tỉnh thuộc Trung Quốc. Chúng hay mọc ở các đồng cỏ, thung lũng, ven đường, các khu đất hoang, hay khu vực ẩm ướt trong rừng.

Cây chua me hay còn được gọi là chua me đất hoa vàng

Lá của cây chua me được chia thành ba thùy giống như cỏ ba lá. Lá và rễ của chúng đều có thể ăn được, có vị chua. Trước đây, người cao tuổi ở vùng nông thôn thường nói rằng nếu bạn nhìn thấy một cây chua me có 4 lá thì điều may mắn sẽ xảy đến với bạn, vì vậy cây me này còn được gọi là "cỏ may mắn”.

Lá của cây chua me được chia thành ba thùy giống như cỏ ba lá

Ngoài ra, cây chua me còn là một bài thuốc dân gian rất phổ biến, chúng có thể giúp làm giảm cảm lạnh, làm giảm sưng và tiêu đờm…

Tuy nhiên, với điều kiện sống ở nông thôn ngày một tốt hơn, cộng với việc sử dụng nhiều thuốc diệt cỏ… cây chua me ở ven đường hay cánh đồng cũng càng ngày càng ít đi.

Chua me thông thường được bán với giá 30 nhân dân tệ nửa cân

Hiện tại, gốc của cây chua me đang khá được ưa chuộng, thông thường được bán với giá 30 nhân dân tệ nửa cân (khoảng 100 nghìn đồng), được xem là một trong những mặt hàng hiếm.