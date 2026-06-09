Giá xăng dầu hôm nay 9/6: Thế giới tăng, loại xăng có giá cao nhất là hơn 23.000 đồng/lít

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần (8/6) đi lên, nối dài đà tăng từ tuần trước.

Kết thúc phiên giao dịch 8/6, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,3%, lên mức 94,25 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 0,8%, lên 91,3 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (9/6), giá dầu WTI nhích nhẹ.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h25' ngày 9/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 94,25 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 91,36 USD/thùng, tăng 0,05% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi lên trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi Iran và Israel tuyên bố ngừng tấn công lẫn nhau theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Tehran cho hay sẽ nối lại các cuộc không kích nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Trong phiên này, giá dầu thế giới có thời điểm đã tăng hơn 5% sau khi các đợt không kích mới của Israel nhằm vào Iran và các cuộc tấn công tại Lebanon làm giảm hy vọng về khả năng cuộc chiến tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc.

Giá xăng dầu trong nước duy trì mức thấp. Ảnh: Tuấn Hùng

Vào ngày 8/6, truyền thông dẫn lời đại sứ Iran tại Moscow cho biết eo biển Hormuz - chiếm khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng cung cấp hàng ngày cho thế giới - vẫn sẽ mở cửa, nhưng việc lưu thông sẽ phải tuân theo các điều kiện do Iran và Oman đặt ra, bao gồm cả việc thu phí.

Giá dầu Brent đã tăng hơn 30% kể từ khi cuộc xung đột Mỹ và Iran bắt đầu cách đây hơn 100 ngày. Trong tháng 4, giá dầu Brent có lúc vượt mức 126 USD/thùng.

Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, thế giới đã mất hơn 1 tỷ thùng dầu dự trữ.

Trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) vào hôm Chủ nhật (7/6) thông báo sẽ nâng sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày kể từ tháng 7 tới. Đây là lần thứ 4 liên tiếp tổ chức này tăng sản lượng, bất chấp việc chiến sự tại Trung Đông kìm hãm sản xuất của nhiều thành viên.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu trong nước vào hôm nay (9/6) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành chiều 4/6, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.784 đồng/lít, giảm 1.474 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.866 đồng/lít, giảm 785 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 19.645 đồng/kg, giảm 797 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON95-V xuống mức 23.230 đồng/lít, giảm 1.330 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 1.330 đồng/lít, về mức 22.330 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước đã trải qua hơn 3 tháng biến động mạnh. Giá xăng từng lập đỉnh 30.115 đồng/lít vào ngày 23/3 trước khi giảm sâu, trong khi giá dầu cũng mất gần 40% so với mức 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4.

Hiện liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.