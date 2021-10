Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Đảo chiều bất ngờ trước thông tin về một mùa đông ấm

Thứ Sáu, ngày 22/10/2021 08:19 AM (GMT+7)

Phiên giảm điểm chấm dứt chuỗi ngày tăng mạnh của giá dầu thô.

Giá dầu WTI của Mỹ giảm 0,15% xuống 82,38 USD/thùng vào lúc 6h38 (giờ Việt Nam) ngày 22/10. Trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 12 cũng giảm 0,04% xuống 84,78 USD/thùng.

Giá dầu thô đột ngột đảo chiều trước thông tin nước Mỹ sẽ đón một mùa đông ấm áp.

Thời tiết mùa đông ở phần lớn nước Mỹ dự kiến sẽ ấm hơn mức trung bình, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia công bố sáng cùng ngày.

Dầu cũng chịu áp lực từ sự sụt giảm của giá than và khí đốt tự nhiên. Tại Trung Quốc, giá than giảm 11%, kéo dài chuỗi giảm trong tuần này do Bắc Kinh phát đi tín hiệu có thể can thiệp để hạ nhiệt thị trường.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn dự báo giá dầu tăng thêm vì OPEC+ có thể sẽ bám sát kế hoạch tăng dần sản lượng trong khi nhu cầu dự kiến sẽ đạt mức trước đại dịch, theo Reuters.

Giá dầu thô giảm đột ngột

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 22/10, giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.683 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.879 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.545 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 16.622 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.097 đồng/lít.

