Giá thịt lợn "trên trời", Bộ trưởng khuyên người dân ăn cá, thịt gà

Chủ Nhật, ngày 14/06/2020 17:30 PM (GMT+7)

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường "Giá thịt heo chỉ giảm trên tivi"

Ngày 13/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội, quyết toán ngân sách 2018.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân (đoàn Đắk Lắk) nhắc đến việc mất cân đối cung cầu thịt heo đẩy giá lên cao mà không thể giải quyết suốt hơn một năm qua. Bà cho rằng, các Bộ có chức năng giúp Chính phủ trong quản lý nhà nước như Nông nghiệp, Công thương phải chịu trách nhiệm về thực trạng này.

Đại biểu Hoàng Quang Hàm, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính ngân sách nói, việc điều tiết giá cả không thể bằng mệnh lệnh hành chính, mà phải căn cứ trên biện pháp thị trường.

Hiện tượng giá thịt heo vừa qua không hạ dù các cấp thẩm quyền liên tục đưa ra "lệnh" giảm, ông Hàm phân tích, cần nghiên cứu việc tăng giá này do sản xuất hay lưu thông. Nếu do khâu sản xuất thì kích thích tăng đàn, còn do lưu thông thì cân nhắc việc Nhà nước đứng ra thu mua, cung ứng trực tiếp trên thị trường.

"Cần thiết thì kinh tế Nhà nước phải hỗ trợ, không nên như thời gian qua dư luận cho rằng, người dân chỉ được ăn thịt heo giá rẻ trên tivi", ông Hàm nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu), đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cũng góp ý, Chính phủ cần có biện pháp tái đàn, kích cung mà không cần nhập khẩu để tự chủ trong nước cũng như có các gói hỗ trợ, kích cầu tái đàn.

Sau dịch tả châu Phi, doanh nghiệp không có giống để cung cấp cho thị trường nên giá thịt lợn tăng rất cao. "Nếu có sự hỗ trợ của Nhà nước, tôi tin rằng từ nay đến đầu năm 2021 sẽ giải quyết được vấn đề này", đại biểu Hoà hy vọng.

Giá cao nhứ hiện nay là do nhiều yếu tố

Phản hồi ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường cho biết, ngành nông nghiệp chịu tổn thương lớn nhất và gay gắt hơn do tác động kép của biến đổi khí hậu và dịch bệnh diễn ra ở quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, Chính phủ chỉ đạo bằng mọi giá đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm.

Trong bối cảnh đó, sản xuất lúa gạo được mùa, lương thực được đảm bảo, xuất khất gạo vẫn đạt hiệu quả, sản xuất lương thực cũng cơ bản đáp ứng... giúp 5 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu nông sản đạt trên 15 tỉ USD. Tuy nhiên, ông Cường nhận định cuối năm thách thức còn nhiều như thiên tai, khó khăn của thị trường nông, thủy sản, điểm nghẽn của ngành.

Giải thích việc giá thịt heo vẫn cao, Bộ trưởng NN&PTNT cho biết, dịch tả heo châu Phi diễn ra từ tháng 8/2018 hết sức phức tạp, làm cho tổng đàn heo ở nhiều nước giảm mạnh, thực phẩm và giá heo tăng cao, như với Trung Quốc giá lên tới 130.000 đồng.

Bị chủ tọa nhắc nhở "tập trung vào giải pháp", Bộ trưởng cho hay dù cố gắng nhưng thiệt hại đối với đàn heo của nước ta vẫn tới gần 6 triệu con, tương đương 20% đàn và lượng thịt giảm 9,6% gây nên biến động giá thịt heo.

Từ tháng 3/2019, ngành đã có chủ trương phát triển các thực phẩm khác như thịt gà, trứng, đạt 760 nghìn tấn nhưng vẫn không bù đắp được thiếu hụt thịt heo. Bộ trưởng nhận định, phải tới quý IV năm nay, số đầu heo mới bằng lại thời điểm trước khi có dịch nên hiện cung - cầu vẫn chưa gặp nhau.

"Đẩy nhanh tái đàn gắn với phát triển bền vững vì nguy cơ dịch bệnh vẫn rất cao, đặc biệt hộ nhỏ lẻ, đảm bảo an toàn. Song giống hiện nay rất đắt, nên cần phải có cơ chế chính sách hỗ trợ. Chúng tôi có yêu cầu 15 đơn vị doanh nghiệp lớn không chỉ tập trung chăm lo con giống cho mình mà phải bán cho người dân. Nhiều địa phương cũng đã ra chính sách hỗ trợ heo giống", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói và cho biết, Nhà nước đã hỗ trợ trên 50% với heo bị thiệt hại.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng khuyến cáo: "Không có lý gì tập trung ăn thịt heo" mà nên đa dạng thực phẩm, vừa bổ dưỡng cho cơ thể, vừa đỡ gây áp lực cho ngành chăn nuôi.

