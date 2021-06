Giá heo trong nước xuống thấp, người chăn nuôi bắt đầu lỗ

Thứ Năm, ngày 17/06/2021 11:00 AM (GMT+7)

Giá heo hơi trong nước đang giảm trong khi giá thịt heo nhập khẩu tăng khiến cho một số mặt hàng thịt heo nhập cao hơn heo nội

Ngày 16-6, giá heo hơi của đại gia chăn nuôi C.P (Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam) bán ra tiếp tục đi xuống còn 64.500 đồng/kg (loại 1) và 59.000 đồng/kg (loại 2), giảm 4.000 đồng/kg mỗi loại so với đầu tháng 6.

Theo đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, hiện nay thị trường heo hơi đang ế nên giá heo hơi của các trang trại còn thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với giá heo của C.P bán ra (khi thị trường hút hàng giá heo ngoài hệ thống sẽ cao hơn giá C.P). Với giá heo hơi như hiện nay, nông dân đang bị lỗ do giá cám đã tăng tổng cộng 3.000 đồng/kg so với thời điểm tháng 11-2020, chỉ những DN chăn nuôi mô hình khép kín là vẫn còn có lãi.

Giá heo hơi giảm kéo theo giá thịt pha lóc ở chợ sỉ cũng giảm theo. Cụ thể, thông tin từ Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (chợ sỉ thịt heo lớn nhất TP HCM), giá đùi rọ sỉ ngày hôm nay (16-6) còn 80.000 đồng/kg. Từ đầu tháng 6 đến nay, giá mặt hàng này xoay quanh 78.000 đồng – 85.000 đồng/kg.

Buôn bán thịt heo tại chợ đầu mối Hóc Môn

Cùng ngày, theo báo giá thịt heo đông lạnh của một đầu mối phân phối tại TP HCM, mặt hàng nạc đùi xuất xứ Brasil là 89.000 đồng/kg (bán theo thùng, mỗi thùng từ 20-25 kg), tăng 6.000 đồng/kg so với báo giá gần nhất (tháng 12-2020).

Theo các doanh nghiệp nhập khẩu, mặt bằng giá thịt heo thế giới đang tăng do ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều nhà máy giết mổ trên thế giới chuyên xuất khẩu bị đóng cửa nên nguồn cung hạn chế.

Báo cáo của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá thịt heo nạc tại Chicago (Mỹ) giao trong tháng 6 ở mức 1,155 USD/pound (khoảng 58.500 đồng/kg) tăng 7% so với cuối tháng 4 và tăng 91,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Heo hơi trong nước bắt đầu tăng giá nóng từ cuối năm 2019 do nguồn cung bị hạn chế vì dịch bệnh tả heo châu Phi. Tháng 5-2020 giá thịt heo đạt mức đỉnh ở mức 100.000 đồng/kg còn giá đỉnh tại các doanh nghiệp chăn nuôi lớn khoảng 82.000 đồng/kg.

