Giá heo hơi gần 100.000 đồng/kg, mức cao chưa từng có

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 17:30 PM (GMT+7)

Ở Đồng Nai đã có trường hợp thương lái nhỏ mua heo hơi lên tới 100.000 đồng/kg về giết mổ cung cấp cho các chợ lẻ

Ngày 19-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trầm Quốc Thắng, Phó giám đốc HTX Chăn nuôi heo an toàn Tiên Phong (huyện Củ Chi, TP HCM), xác nhận giá heo hơi đang ở mức rất cao, cụ thể là 96.000 đồng/kg, chưa từng có trong lịch sử ngành chăn nuôi. Giá heo hơi tăng kéo theo giá con giống tăng. Theo đó, giá heo cai sữa (6-7 kg/con) lên tới 3 triệu đồng/con, tăng 300.000 đồng/con so với 10 ngày trước đó. Với heo con 2 tháng tuổi (trọng lượng khoảng 20 kg), giá gần 4 triệu đồng/con, tăng 300.000 – 400.000 đồng/con so với ngày 9-5.

Heo hơi đang có giá cao nhất trong lịch sử, giá trị mỗi con có thể lên đến 10 triệu đồng

Tại Đồng Nai, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cũng cho biết giá heo hơi 2 ngày nay lên mức 95.000 – 96.000 đồng/kg, cao hơn cả mức đỉnh từng xác lập trước Tết là 92.000 đồng/kg. "Mức giá heo hơi 92.000 đồng/kg hồi trước Tết duy trì được 3 ngày, còn lần này khó dự báo được. Cá biệt, ở Đồng Nai đã có trường hợp thương lái nhỏ mua heo hơi lên tới 100.000 đồng/kg về giết mổ cung cấp cho các chợ lẻ" – ông Đoán thông tin.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai dự báo tình trạng thiếu heo sẽ còn kéo dài trong 3-4 tháng tới. Về nguồn thịt heo nhập, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu heo trên thế giới đang phải đóng cửa do Covid-19 nên nguồn cung có thể không dồi dào trong thời gian tới. Điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá heo trên thị trường.

Heo mảnh trên thị trường có giá từ 124.000 - 128.000 đồng/kg trong khi giá heo mảnh C.P công bố 97.000 đồng/kg nên chỉ những khách hàng có mã số mới được mua với số lượng giới hạn

Do giá heo hơi tăng cao nên giá heo mảnh (heo sau giết mổ bỏ đầu, lòng) tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM) cũng được thương nhân giao dịch ở mức cao, lên tới 124.000 – 128.000 đồng/kg đối với heo loại 1.

Trong khi giá heo thị trường tăng cao nhưng các doanh nghiệp cung cấp hàng vào siêu thị vẫn giữ giá ổn định từ tháng 4 do có hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp lớn. Chủ một doanh nghiệp cung cấp thịt heo vào siêu thị tại TP HCM cho biết đang mua heo mảnh của Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam với giá 97.000 đồng/kg. Trước đây, doanh nghiệp mua khoảng 200 con/ngày thì nay giảm xuống còn 120 – 130 con/ngày do sức mua yếu và heo nhập khẩu về nhiều.

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/gia-heo-hoi-gan-100000-dong-kg-muc-cao-chua-tung-co-20200519134016932...Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/gia-heo-hoi-gan-100000-dong-kg-muc-cao-chua-tung-co-20200519134016932.htm