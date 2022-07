Giá heo bất ngờ quay đầu giảm

Ngày 30-7, thông tin với PLO, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết giá heo hơi tại thủ phủ chăn nuôi lớn nhất cả nước, sau một tuần tăng lên mức giá 68.000 - 70.000 đồng/kg thì nay đã quay đầu giảm xuống quanh mức giá 65.000 đồng/kg.

Hai nguyên nhân khiến giá heo hơi giảm, theo ông Đoán là do giá heo hơi Trung Quốc giảm, và Chính phủ yêu cầu bình ổn giá thịt heo.

"Hiện nay, nếu người nuôi phải mua heo giống thì giá thành nuôi heo rơi vào khoảng 62.000 -65.000 đồng/kg, với giá heo hơi bán tại chuồng thì coi như người nuôi huề vốn, tiết giảm được chi phí thì mới có chút lời. Còn những người nuôi heo nào chủ động được con giống, chủ yếu là các doanh nghiệp chăn nuôi thì giá thành chăn nuôi sẽ thấp hơn khoảng 60.000 đồng/kg, có lợi nhuận khi giá bán 65.000 đồng/kg heo hơi xuất chuồng" - ông Đoán nói.

Tuy nhiên, theo ông Đoán càng về cuối năm thì giá heo hơi có thể tăng do nhu cầu tiêu thụ thịt heo càng tăng, hơn nữa giá thức ăn chăn nuôi vẫn cao khiến chi phí chăn nuôi tăng.

Để hạ giá thành chăn nuôi, các trang trại phải tìm nguồn thức ăn sẵn có trong nước, chí phí thấp hơn, kiểm soát phòng chống dịch tả heo châu Phi tốt. Chính phủ cũng cần kiểm soát xuất khẩu heo tiểu ngạch sang các nước láng giềng, tăng nguồn thịt nhập chất lượng.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, giá thịt heo tăng cao, nhu cầu sử dụng điện, nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển là những nguyên nhân chủ yếu làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7-2022 tăng 0,4% so với tháng trước.

So với tháng 12-2021, CPI tháng 7 tăng 3,59% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,14%. Bình quân 7 tháng năm 2022, CPI tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,44%.

Nguồn: https://plo.vn/gia-heo-bat-ngo-quay-dau-giam-post691613.htmlNguồn: https://plo.vn/gia-heo-bat-ngo-quay-dau-giam-post691613.html