Giá dầu hôm nay 22/7: Đi lên bất chấp tồn kho tăng

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 08:42 AM (GMT+7)

Mặc dù tăng giá nhưng áp lực với thị trường dầu thô vẫn khá lớn.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu WTI tăng 0,01% lên 70,3 USD/thùng vào lúc 7h20 (giờ Việt Nam) ngày 22/7. Giá dầu thô Brent giao tháng 9 cũng tăng 0,18% lên 72,26 USD/thùng.

Dự trữ dầu thô bất ngờ tăng 2,1 triệu thùng trong tuần trước lên 439,7 triệu thùng. Các chuyên gia trước đó dự đoán tồn kho giảm 4,5 triệu thùng.

Tuy nhiên, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất lần lượt giảm 121.000 thùng và 1,3 triệu thùng, theo Reuters.

Ông John Kilduff, đối tác của Again Capital ở New York (Mỹ), nhận định sự gia tăng của lượng dầu thô rõ ràng là một bất ngờ do nhập khẩu tăng vọt và xuất khẩu lao dốc. Điểm tích cực duy nhất ở đây là nhu cầu xăng vẫn mạnh mẽ và sự phục hồi của nhiên liệu chưng cất.

Các nhà phân tích của JPMorgan cho biết nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ đạt trung bình 99,6 triệu thùng/ngày trong tháng 8, tăng 5,4 triệu thùng so với tháng 4.

Nhưng họ cũng cho biết chỉ thấy nhu cầu phục hồi thêm 330.000 trong quý IV/2021 so với mức cơ bản bình thường hóa năm 2019 khi thời tiết lạnh hơn xuất hiện ở bán cầu bắc và mùa du lịch cao điểm đang đã trôi đi.

Giá dầu thô tiếp đà tăng nhẹ

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 22/7, giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.610 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.783 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.537 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 15.503 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.670 đồng/kg.

