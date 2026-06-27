Gần 1/7, thị trường ghế an toàn cho trẻ ‘tăng nhiệt’ mạnh chống phạt tiền khi tham gia giao thông

Từ ngày 1/7/2026 bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ khi ngồi trên xe ô tô

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng và hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn (ghế an toàn) phù hợp cho trẻ em. Đồng thời, trẻ không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe.

Thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm ghế trẻ em CRS và ghế trẻ em nâng cao ECRS. Hệ thống ghế trẻ em CRS là tổ hợp các bộ phận bao gồm: ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác như nôi, tấm chắn va chạm; có khả năng lắp đặt chắc chắn lên xe ô tô. Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS gồm ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (i-Size) và ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt".

Nếu không tuân thủ quy định trên về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đây được xem là quy định tạo những bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu những thương tích nghiêm trọng trong các vụ tai nạn đường bộ.

Từ ngày 1/7, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô tô chính thức có hiệu lực.

Theo quy định mới được bổ sung trong Luật số 118/2025, nghĩa vụ sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em không áp dụng đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Điều này đồng nghĩa với việc taxi truyền thống, taxi công nghệ, xe hợp đồng chở khách, xe khách chạy tuyến cố định hoặc xe du lịch... sẽ không bắt buộc phải sử dụng ghế trẻ em khi chở các khách hàng nhỏ tuổi.

Đây là điểm thay đổi lớn và cũng gây nhiều tranh cãi so với quy định ban đầu của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Việc bổ sung trường hợp ngoại lệ này xuất phát từ thực tế hoạt động vận tải hành khách, khi nhiều ý kiến cho rằng nếu bắt buộc tất cả taxi và xe công nghệ phải trang bị ghế trẻ em sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, tài xế cũng như hành khách.

Theo khuyến cáo của các tổ chức an toàn giao thông quốc tế thì việc sử dụng ghế an toàn phù hợp có thể giúp làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong và thương tích nghiêm trọng cho trẻ em trong các vụ tai nạn giao thông.

Theo khuyến cáo của các tổ chức an toàn giao thông quốc tế thì việc sử dụng ghế an toàn phù hợp có thể giúp làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong và thương tích nghiêm trọng cho trẻ em trong các vụ tai nạn giao thông.

Thị trường ghế an toàn cho trẻ nóng lên từng ngày

Ngay sau khi có thông tin về quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em khi đi ô tô, nhiều gia đình tất bật tìm mua các loại ghế cho trẻ phù hợp và đúng quy chuẩn.

Theo ghi nhận của PV, sức tiêu thụ ghế an toàn cho trẻ đang trong giai đoạn sôi động nhất từ trước đến nay. Cụ thể, tại một số cửa hàng chuyên kinh doanh phụ kiện ô tô hay đồ dùng cho mẹ và bé ở Hà Nội như: Bibo Mart, Con cưng, Kid Plaza,... cho thấy nhu cầu tìm mua ghế an toàn cho trẻ đang tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Các sản phẩm trên thị trường hiện có giá dao động từ khoảng 1 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng (tùy thương hiệu, tính năng sử dụng và xuất xứ hàng hóa). Nhiều mẫu ghế được thiết kế đa năng, có thể sử dụng cho nhiều giai đoạn phát triển của trẻ, giúp phụ huynh tiết kiệm chi phí và không phải trang bị nhiều lần mỗi khi con lớn hơn.

Ghế an toàn cho trẻ được rao bán rầm rộ khắp nơi.

Tuy nhiên, bên cạnh các sản phẩm chính hãng đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế, thị trường cũng xuất hiện nhiều loại ghế giá rẻ, không rõ nguồn gốc. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần lựa chọn sản phẩm có chứng nhận an toàn, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và lắp đặt đúng cách để đảm bảo an toàn cho trẻ và không bị xử phạt khi vô tình không biết. Một chiếc ghế đắt tiền nhưng lắp sai vị trí hoặc cài dây không thể phát huy hiệu quả bảo vệ vốn có của nó.

Chị N.T.V (nhân viên bán hàng tại hệ thống cửa hàng Mẹ & Bé BiboMar ở Hà Nội) chia sẻ: "Trên thị trường hiện có nhiều thương hiệu ghế an toàn (ghế ngồi ô tô) cho trẻ uy tín. Các dòng sản phẩm đa dạng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, nổi bật với tính năng xoay 360 độ và tích hợp khóa ISOFIX.

Một số các thương hiệu đang được người tiêu dùng ưa chuộng như: Joie - một thương hiệu đến từ Anh Quốc, nổi tiếng với độ bền cao và đạt các tiêu chuẩn an toàn châu Âu. Nổi bật là các dòng ghế xoay 360 độ, dùng cho bé từ sơ sinh đến 12 tuổi.

Chicco là thương hiệu cao cấp của Ý với thiết kế sang trọng, đệm êm ái và công nghệ bảo vệ chống sốc hiện đại. Hay Zaracos - thương hiệu đến từ Mỹ với mức giá hợp lý, thiết kế thông minh, chất liệu vải thoáng khí, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới.

Hay Combi – một thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, tập trung vào các dòng ghế nhỏ gọn, tích hợp đệm tản lực 3D cao cấp dành cho trẻ sơ sinh. Chilux & Fatzbaby là các thương hiệu phổ thông được nhiều phụ huynh lựa chọn nhờ giá thành phải chăng nhưng vẫn đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn quốc tế".

Nhiều nhãn hàng tung chương trình giảm giá đối với những sản phẩm ghế an toàn cho trẻ.

Trên các sàn thương mại điện tử cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Báo cáo từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn cho biết, trong giai đoạn từ ngày 1-1 đến 31-5-2026, dòng sản phẩm ghế an toàn cho trẻ em trên các nền tảng Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đã đạt mức 78,2 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2025.

Đại diện Metric.vn chia sẻ, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng thể hiện sự sẵn sàng chi trả cho chất lượng, khi phân khúc ghế an toàn dành cho trẻ em trên ô tô giá từ 2-3,5 triệu đồng bán chạy nhất khi đóng góp tới 29,1 tỷ đồng vào tổng doanh thu.

Người tiêu dùng cần tìm hiểu kĩ trước khi đưa ra quyết định mua ghế an toàn cho trẻ.

Hiện trên thị trường đang có rất nhiều loại ghế an toàn khác nhau được bày bán gây nên sự bối rối cho người tiêu dùng. Trong khi nhiều phụ huynh đã chủ động trang bị ghế an toàn trên xe từ sớm thì vẫn có không ít người băn khoăn lựa chọn loại nào cho phù hợp, vừa đúng quy định, vừa đảm bảo chất lượng.

Anh Nguyễn Văn Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi có 2 con nhỏ, một cháu 2 tuổi và một bé 6 tuổi nên khi đọc được quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em khi đi ô tô từ ngày 1/7 nên hai vợ chồng cũng tất bật đi tìm kiếm, tham khảo bạn bè để lựa chọn cho con một chiếc ghết tốt và an toàn nhất có thể. Tuy nhiên, khi đi mua mới thấy có rất nhiều loại được bày bán và giá nào cũng có nên khiến tôi bị bối rối, không biết nên chọn loại nào. Người bán hàng thì ai cũng quảng cáo là ghế tốt, đảm bảo quy chuẩn châu Âu nhưng không biết là có đáp ứng đủ các yêu cầu của cơ quan chức năng trong nước hay không? Thật khó để đưa ra quyết định".