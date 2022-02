Cuối tuần, giá rau xanh, củ, quả, gia vị tăng

Giá nhiều loại rau xanh tăng hơn so với tuần trước.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hà nội mới tại một số chợ trên địa bàn thành phố, như Phú Gia (quận Tây Hồ), Trung Kính (quận Cầu Giấy), Ngọc Lâm (quận Long Biên)… trong ngày 19-2 cho thấy, bên cạnh giá nhiều loại rau củ, trái cây vẫn cao, thì giá thịt gia cầm cũng chưa giảm "nhiệt" so với trong Tết Nguyên đán.

Chị Nguyễn Thị Nhẫn, kinh doanh thịt gia cầm tại chợ Gia Thụy (quận Long Biên) cho biết, giá thịt gà loại ngon là 140.000 đồng/kg, gà nuôi công nghiệp là 95.000 đồng/kg. Ngoài ra, giá ngan, vịt cũng cao hơn ngày thường 10.000 đến 20.000 đồng/kg, ở mức 75.000 đồng đến 85.000 đồng/kg ngan và 65.000 đồng - 75.000 đồng/kg vịt.

“Năm nay, do người dân e ngại dịch bệnh, sức mua thấp, nên chủ yếu thả nuôi lứa gà phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán, do đó sau Tết, lượng gà thịt cung ứng ra thị trường hạn chế hơn trước”, chị Nhẫn nói thêm.

Tương tự khảo sát tại một số chợ trên địa bàn thành phố, giá gà ta nguyên con dao động ở mức từ 130.000 đồng đến 180.000 đồng/kg.

Một số loại thực phẩm tươi sống khác cũng có giá tương đương dịp Tết Nguyên đán: Thịt lợn từ 110.000 đồng đến 180.000 đồng/kg; thịt bò 240.000 đồng đến 330.000 đồng/kg; tôm thẻ từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng/kg…

Giá tôm thẻ ở mức từ 250.000 đến 350.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá rau xanh ở các chợ dân sinh cũng ở mức cao, thậm chí một số loại rau còn cao hơn so với tuần trước. Cụ thể, rau cần 12.000 đến 15.000 đồng/mớ; cải cúc 8.000 đến 10.000 đồng/mớ; khoai tây, su su, củ cải trắng 12.000 đến 18.000 đồng/kg, đỗ trạch 25.000 đồng/kg, khoai sọ 20.000 đồng/kg…, cao hơn từ 20% đến 30% so với tuần trước và 50% so với ngày thường.

Đặc biệt, giá nhiều loại rau, quả gia vị tăng “dựng đứng”, như giá chanh từ 20.000 đồng lên 35.000 đồng/kg, gừng tăng từ 15.000 đồng lên 30.000 đồng/kg, sả từ 12.000 đồng lên 33.000 đồng/kg…

Chị Phương, kinh doanh rau quả tại chợ Tam Đa (quận Tây Hồ) cho biết, hai hôm nay đi lấy hàng, chị bất ngờ vì giá chanh, sả, gừng… tăng chóng mặt. “Vừa mấy hôm trước, giá gừng, sả chỉ hơn 10.000 đồng/kg mà sáng nay đã lên 30.000 đồng. Nhiều người hỏi mua nhưng giá quá cao nên tôi cũng chỉ buôn một ít”, chị Phương nói.

Các loại củ, quả, gia vị tăng gấp đôi.

Về lý do giá rau lên cao, anh Hợp, người vận chuyển rau từ huyện Đông Anh tới chợ Phú Gia cho biết, mấy năm nay mới có đợt rét sâu và kéo dài sau Tết như năm nay. Phần lớn rau vụ Tết đã bán hết, lứa rau tiếp theo chưa kịp cho thu hoạch vì rét kéo dài, trong khi các nhà hàng hoạt động trở lại, nên giá rau khá cao.

Theo các tiểu thương, giá xăng dầu tăng cao, thời tiết giá rét kéo dài, nhiều nhà hàng kinh doanh trở lại nên sức mua tăng, là nguyên nhân chính khiến giá nhiều loại thực phẩm tươi sống chưa thể giảm.

