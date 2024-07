Cua huỳnh đế mini giá siêu rẻ

Cua huỳnh đế, một đặc sản của đảo Phú Quý và Lý Sơn, luôn được khách hàng săn đón. Năm nay, loại cua mini trọng lượng từ 100-150 gram mỗi con được bán giá vài chục nghìn đồng (tức khoảng 500.000-600.000 đồng một kg), bằng một phần ba loại cỡ lớn.

Chị Trâm, một người chuyên bán cua huỳnh đế tại Bình Tân (TP HCM), cho biết giá mỗi con cua mini là 80.000 đồng. Theo chị, sự khan hiếm của loại cua to khiến hàng mini trở nên hút khách.

Chị Lan Anh, một đầu mối bán cua trên chợ mạng, chia sẻ rằng thời điểm này, ngư dân thường chỉ bắt được những con cua nhỏ. Hiện chị bán chủ yếu loại cua nặng khoảng 100 gram mỗi con với giá 60.000 đồng, còn loại 150 gram có giá từ 80.000-100.000 đồng.

"Hơn tháng nay, hàng lớn không có. Tôi chỉ nhập về được khoảng 120 kg cua huỳnh đế mini. Chúng nhỏ nhưng chắc thịt và ngọt nên về đến đâu cháy hàng đến đó", chị nói thêm.

Sở dĩ cua mini này có giá rẻ vì chúng đa phần là loại ướp đá, không còn tươi sống như loại lớn.

Cua huỳnh đế mini có trọng lượng 100-200 gram một con. Ảnh: Trâm Nguyễn

Theo các đầu mối bán hàng, cua huỳnh đế tại TP HCM phần lớn nhập từ đảo Phú Quý. Những năm gần đây, loại lớn ngày càng khan hiếm, ngư dân chủ yếu bắt được những con nhỏ. Để nhiều người có cơ hội thưởng thức, cua mini thường được bán theo con thay vì kg.

So với năm ngoái, cua mini năm nay nhiều hơn, nhưng giá cũng tăng khoảng 10% do nguồn cung ngày càng hạn chế. Ngư dân cho biết, cua huỳnh đế rộ vụ từ cuối tháng 12 đến tháng 5, sau đó số lượng khai thác giảm dần. Sự khai thác quá mức trong vài năm gần đây đã làm giảm đáng kể số lượng cua lớn. Do đó, cua nhỏ ngày càng được người dân mang đi bán thay vì thả chúng lại biển như trước đây.

Cua huỳnh đế nổi tiếng với thịt chắc ngon như tôm hùm, gạch thơm béo và giàu dinh dưỡng. Xưa kia, loại cua này chỉ dành cho vua chúa vào dịp xuân. Chúng sống ở vùng biển xa bờ, nước sâu, sạch, được đánh bắt tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Phú Quý (Bình Thuận). Cua được bắt bằng cách lặn hoặc dùng bẫy, rập hình nón gắn mồi tươi hoặc lưới để dụ cua.

