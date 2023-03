Cua hoàng đế đắt đỏ: Chủ cửa hàng tiết lộ bí mật không ngờ người mua cần biết để không bị thiệt

Cua hoàng đế là cua gì?

Cua hoàng đế hay còn gọi là cua Alaska, có tên tiếng Anh là King crab thuộc vào họ cua biển, được biết đến với giá trị kinh tế cao, chất lượng thịt xếp vào hàng thượng hạng. Kích thước cơ thể đặc biệt to hơn so với các loại cua bình thường, cua hoàng đế có thể to đến 2m và nặng khoảng 10kg.

Hình dáng cơ thể cân đối với 2 càng, 6 chân, giá trị của cua hoàng đế tập trung ở chân cua, bởi vì chúng rất nhiều thịt. Thân cua được bao bọc bởi lớp vỏ cứng cáp, dày, có nhiều gai nhọn trên mai và cả chân cua.

Cua hoàng đế được bắt gặp tại những vùng biển lạnh giá, đặc biệt là tại khu vực giữa vùng Viễn Đông ở Nga, Alaska của Mỹ, là nơi khai thác hải sản quý hiểm và tính chất nguy hiểm cũng cao.

Nhiều người thường nhầm lẫn cua hoàng đến với cua huỳnh đế bởi chúng có cái tên khá giống nhau. Tuy nhiên, 2 loại cua này hoàn toàn khác nhau về xuất xứ và đặc điểm. Cụ thể:

Cua hoàng đế thường tập trung ở vùng biển Alaska (Mỹ). Chúng trông như một con nhện khổng lồ với lớp vỏ màu nâu xám và sải chân rất dài.

Trong khi đó, cua huỳnh đế lại tập trung ở vùng biển phía Đông Nam Thái Bình Dương và các vùng biển ôn đới trong đó có Việt Nam. Chúng trông như 1 con bọ lớn với lớp vỏ màu đỏ hồng và phần chân cực ngắn.

Chất lượng thịt của 2 loại cua này cũng rất khác biệt. Nếu cua hoàng đế nổi bật với phần thịt ngọt thơm, chắc dai, tập trung nhiều ở các chân thì lượng thịt đậm vị của cua huỳnh đế lại tập trung ở phần thân.

Giá cả của cua hoàng đế

Cua hoàng đế là loại hải sản nhập khẩu được rao bán tràn ngập trên thị trường

Vài năm trở lại đây, cua hoàng đế xuất hiện tràn ngập tại các cửa hàng hải sản, rao bán la liệt trên "chợ mạng". Giá cua hoàng đế dao động từ 1,3-2,5 triệu đồng/kg tùy thời điểm. Đáng nói, loại cua này được nhập về ồ ạt nên hàng lúc nào cũng có sẵn, không phải "xếp hàng" chờ như một số loại hải sản nhập khẩu khác.

Hiện, cua hoàng đế được các cửa hàng niêm yết với giá từ 1,8-1,9 triệu đồng/kg áp dụng cho size cua từ 2-5 kg/con. Tính ra, một con cua hoàng đế có giá từ 3,8-9,5 triệu đồng tùy trọng lượng.

Chọn mua cua hoàng đế

Cua cái có phần yếm to, giá cua cái trên thị trường rẻ hơn cua đực. Cua đực phần yếm hẹp, chân dài và chắc khoẻ nên phần thịt sẽ nhiều hơn cua cái (Ảnh: NVCC)

Trên VOV, một chủ cửa hàng hải sản ở Hoàng Mai, Hà Nội - cho biết, cua hoàng đế là một trong những loại hải sản nhập khẩu được ưa chuộng nhất hiện nay. Cua hoàng đế nhập về thường có nhiều size (tính theo trọng lượng cua). Trọng lượng cua lại phụ thuộc vào cua đực hay cua cái.

Cụ thể, những con cua cái cân nặng thường dao động từ 1,2-2 kg/con, cua đực từ 2kg trở lên.

"Giá cua hoàng đế cái sẽ rẻ hơn cua đực từ 300.000-400.000 đồng/kg. Tuy nhiên, rất ít người tiêu dùng biết điều này. Khi mua họ thường chọn con cua có trọng lượng vừa với số lượng người ăn, ít để ý đến con cua đực hay cua cái", người bán tiết lộ.

Theo chia sẻ của người bán, thịt của cua hoàng đế chủ yếu nằm ở chân. Con cua cái có mai và yếm lớn nên một con cua trọng lượng dưới 2kg thì phần vỏ và những phần khác không ăn được sẽ chiếm phần lớn, thịt cua thu được ít.

Ngược lại, những con cua hoàng đế đực chân dài, chắc khoẻ nên có phần thịt nhiều hơn. Thịt cua đực cũng chắc và ngon hơn con cái.

Nói một cách dễ hiểu, nếu bỏ tiền ra mua 2 con cua hoàng đế cái với tổng trọng lượng 4kg và 1 con cua hoàng đế đực cũng 4kg thì phần thịt ở cua đực sẽ thu được nhiều hơn so với cua cái. Đây là lý do cua cái có giá rẻ hơn cua đực.

Song trên thị trường, nhiều cửa hàng hay đầu mối bán hàng online luôn nhập nhèm vấn đề cua đực và cua cái. Họ bán giá cua cái ngang với giá cua đực. Thế nên, người tiêu dùng khi đặt mua cần hỏi rõ cua đực hay cua cái để tránh bị thiệt. Bởi, cùng trọng lượng 2kg thì giá con cua cái sẽ rẻ hơn so với cua đực khoảng 600.000-800.000 đồng.

Việc phân biệt cua hoàng đế đực và cái rất dễ, tương tự như các loại cua khác của Việt Nam. Người mua chỉ cần lật ngửa phần bụng cua, nếu là con đực thì phần yếm hẹp, có hình tam giác, trong khi cua cái yếm rộng che gần hết mặt dưới bụng và có hình tròn dùng để bảo vệ trứng sau khi giao phối.

