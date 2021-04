Có vắc-xin phòng tả heo châu Phi, giá heo vẫn cao kéo dài

Thứ Sáu, ngày 30/04/2021 17:30 PM (GMT+7)

Đại gia bán lẻ thịt heo Vissan dự tính giá heo bình quân của năm 2021 ở mức 72.000 đồng/kg dù vắc-xin phòng tả heo châu Phi sắp được triển khai

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) tổ chức ngày 28-4, ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Vissan, cho biết năm 2020, sản lượng thịt heo tươi sống Vissan chỉ đạt 17.475 tấn, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguyên nhân là do dịch tả heo châu Phi (ASF) làm cho nguồn cung thiếu hụt, đẩy giá nguyên liệu tăng cao, khiến giá thịt heo tăng theo và làm cho người tiêu dùng giảm sử dụng thịt heo trong bữa ăn hằng ngày.

Lý do quan trọng thứ 2 là dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều nhà hàng khách sạn, trường học giảm hoạt động, người dân giảm tần suất đi chợ, siêu thị cũng khiến sản lượng tiêu thụ sụt giảm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến (bìa trái) thăm siêu thị Bình Hòa của Vissan

Theo ông An, năm 2021, dù có thông tin tốt là sắp có vắc-xin phòng tả heo châu Phi, dự kiến được triển khai tiêm ngừa vào quý 3 tới nhưng tổng đàn heo khó hồi phục nhanh chóng do đặc điểm sinh học của vật nuôi này. Do đó, Vissan dự tính giá heo bình quân của năm 2021 ở mức 72.000 đồng/kg. Cộng thêm tác động khó lường của dịch bệnh Covid-19, Vissan đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mảng thịt heo tươi sống tương đương năm 2020.

Dịch tả heo châu Phi đã gây thiệt hại nặng nề cho chăn nuôi heo thời gian qua khi bệnh không thể chữa và chưa có vắc-xin phòng ngừa. Do đó, việc có vắc-xin phòng tả heo châu Phi có ý nghĩa lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này.

Năm 2020, Vissan có kết quả kinh doanh đạt kỷ lục với tổng doanh thu 5.168,5 tỉ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019 nhờ đóng góp tích cực của mảng thực phẩm chế biến (tăng trưởng 7%).

Năm 2020, sản lượng thực phẩm chế biến của Vissan đạt 28.021 tấn, là sản lượng cao nhất trong lịch sử 46 năm hoạt động của công ty do người dân có tâm lý dự trữ thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm có thời hạn sử dụng dài khi Covid-19 bùng phát.

Năm 2021, Vissan đưa ra kế hoạch doanh thu tổng là 5.100 tỉ đồng, bằng 99% so với năm 2020.

