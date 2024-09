'Chưa có khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5'

Ngày 19-9, Bộ Công thương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả rà soát và tình hình thực hiện lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học.

Theo báo cáo của Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương), thực hiện các chủ trương của Chính phủ về phát triển, khuyến khích nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, tới nay đã đạt được một số kết quả khả quan. Cụ thể, hiện nay có khoảng 23/30 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu mặt đất bán xăng sinh học E5 trong hệ thống phân phối của mình.

Khoảng 80% cửa hàng thuộc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã và đang kinh doanh xăng sinh học E5 và xăng khoáng RON 95 trên 63 tỉnh thành phố.

Có năm nhà máy nhiên liệu sinh học được đầu tư và xây dựng tại Việt Nam để chủ động nguồn cung.

Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã ký kết hợp đồng với các công ty sản xuất nhằm đảm bảo nguồn cung cho hoạt động kinh doanh xăng sinh học E5.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2018, Tổng Cục Quản lý thị trường phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập đoàn kiểm tra để thực hiện việc giám sát chất lượng các sản phẩm xăng dầu nói chung trong đó có xăng sinh học E5.

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ phản ánh, khiếu nại chính thức nào từ người tiêu dùng về chất lượng của nhiên liệu xăng sinh học E5.

Ngoài ra, Bộ Công thương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để rà soát, xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học.

Kiểm tra, kiểm định nghiêm ngặt các thiết bị đo lường trong sản xuất, phân phối nhiên liệu sinh học, đảm bảo tỉ lệ phối trộn, chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

Đồng thời, Bộ Công thương tiếp tục triển khai các giải pháp để khuyến khích sử dụng xăng sinh học như điều hành giá xăng dầu một cách linh hoạt nhằm tạo mức chênh lệch giá giữa giá xăng khoáng và xăng sinh học ở mức hợp lý.

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm sử dụng xăng sinh học E5.

Trước đó, thông tin từ Sở Công Thương TP.HCM: Việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của Chính phủ, Sở đã triển khai nhiều giải pháp.

Vận động khuyến khích các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý, thương nhân bán lẻ xăng dầu tích cực tham gia phân phối xăng sinh học E5 theo chủ trương.

Từ ngày 1-1-2014 trên địa bàn thành phố có 58/518 cửa hàng xăng dầu thí điểm bán xăng E5 với sản lượng bình quân đạt 4.523 m3/tháng.

Đến năm 2018 có 282/532 cửa hàng xăng dầu phân phối xăng sinh học E5, chiếm tỉ lệ 53%.

Thời điểm đó, sản lượng xăng E5 tiêu thụ bình quân đạt 44.730 m3/tháng, chiếm tỉ lệ 26,79% tổng sản lượng cung ứng xăng.

Đến nay theo ghi nhận các cửa hàng kinh doanh xăng sinh học E5 có doanh thu thấp so với xăng khoáng A95. Sản lượng tiêu thụ chậm, tồn kho nhiều ngày, tỉ lệ hao hụt cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận của DN. Do đó, một số cửa hàng tạm ngưng kinh doanh xăng E5 do sản lượng bán ra thấp.

Hiện nay một số hệ thống vẫn còn duy trì kinh doanh xăng sinh học E5 như Petrolimex với 47/73 cửa hàng, Saigon Petro 3/5 cửa hàng, Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu 9/24 cửa hàng…

