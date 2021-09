Chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam tăng thấp nhất trong 5 năm qua

Thứ Tư, ngày 29/09/2021 17:19 PM (GMT+7)

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 giảm 0,62% so với tháng trước, tăng 1,88% so với tháng 12/2020.

Tính chung 9 tháng năm 2021, CPI tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 9 tăng 2,06%; CPI bình quân quý III tăng 2,51%. Tính chung 9 tháng năm 2021, CPI tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 5 nhóm có chỉ số giá giảm và 6 nhóm có chỉ số giá tăng so với tháng trước, trong đó nhóm đồ uống, thuốc lá tăng cao nhất (0,17%) và nhóm giáo dục có mức giảm nhiều nhất (2,89%).

Lạm phát cơ bản tháng 9 giảm 0,26% so với tháng trước, tăng 0,74% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng năm 2021 tăng 0,88% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất 5 năm qua

Chỉ số giá vàng tháng 9 giữ ổn định so với tháng trước; giảm 1,64% so với tháng 12/2020 và giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9 giảm 0,48% so với tháng trước; giảm 1,14% so với tháng 12/2020 và giảm 1,35% so với cùng kỳ năm 2020 do nhu cầu mua bán ngoại tệ hạn chế trong điều kiện giãn cách xã hội kéo dài.

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 9 giảm chủ yếu do giá thuê nhà giảm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; học phí năm học 2021-2022 được miễn, giảm tại một số địa phương; giá thực phẩm giảm do nguồn cung bảo đảm; hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nguồn: http://danviet.vn/chi-so-gia-tieu-dung-tai-viet-nam-tang-thap-nhat-trong-5-nam-qua-5020212991720...Nguồn: http://danviet.vn/chi-so-gia-tieu-dung-tai-viet-nam-tang-thap-nhat-trong-5-nam-qua-50202129917200202.htm