Càng ở càng có lộc: 6 mẹo phong thủy mang thịnh vượng đến nhà
Theo phong thủy, cách bài trí không gian sống có thể tác động đến dòng năng lượng trong nhà.
Một số thay đổi nhỏ trong cách sắp xếp được cho là giúp không gian thông thoáng, tạo cảm giác tích cực và tượng trưng cho việc đón tài lộc.
Cây cảnh phong thuỷ hiền nhất hiên nhà, xanh quanh năm, đỏ cuối mùa, gia đình may mắn, nhiều tin vui
Cây cảnh không khoe mẽ, mà lặng lẽ vun đắp sinh khí cho ngôi nhà bằng màu xanh quanh năm và sắc đỏ may mắn cuối mùa, mang tài lộc cho gia đình.
Theo Bách Hợp (t/h) ([Tên nguồn])