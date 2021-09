Bất chấp Covid-19, bánh trung thu siêu đắt vẫn cháy hàng phục vụ người có tiền

Chủ Nhật, ngày 19/09/2021 05:13 AM (GMT+7)

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, những chiếc bánh trung thu đắt đỏ thậm chí còn được săn đón hơn.

Trong nhiều thế kỷ, bánh trung thu đã trở thành một phần đặc trưng trong dịp Tết Trung thu. Nhu cầu về những phiên bản xa hoa đắt đỏ nhất của những chiếc bánh này đã tăng cao trong nhiều năm qua.

Những thách thức với chuỗi cung ứng trong thời kỳ dịch bệnh có thể tạo ra những khác biệt. Thông thường, bánh trung thu có phần nhân đặc, dẻo như nhân đậu đỏ hoặc nhân hạt sen, được bọc trong lớp vỏ bánh ngọt với phần phía trên được trang trí đẹp đẽ. Ngoài ra, cũng có loại bánh trung thu nhân trứng vịt muối hay thậm chí là nhân sô cô la.

Giám đốc điều hành chuỗi khách sạn nổi tiếng tại Singapore, Justin Tang, cho biết doanh số bán hàng đã tăng 30%. “Do hạn chế đi lại, bánh trung thu từ các nước láng giềng không thể đến được” - Tang nói về các loại bánh rẻ hơn từ Trung Quốc mà người Singapore thường mua.

Tại nhà hàng Man Fu Yuan – khách sạn InterContinental Singapore, những chiếc bánh trung thu nướng đắt đỏ đã bán hết từ sớm, theo Benjamin Leung, trợ lý quản lý nhà hàng. Ông nói: “Nhu cầu được cải thiện đáng kể và chúng tôi có thể tạo ra một khoản doanh thu khá lớn,” và cho biết doanh số bán bánh trung thu đã tăng khá cao so với năm 2020.

Tại Mandarin Oriental ở Hồng Kông, Alex Huels, giám đốc thực phẩm và đồ uống, cho biết doanh số bán hàng có vẻ tăng 1/4 so với mức trước đại dịch. Ông nói, với việc nhiều người đang tìm kiếm các sản phẩm đặc biệt hơn, cửa hàng trực tuyến của khách sạn đang có “sự thay đổi tích cực và tăng trưởng doanh số bán hàng”.

Chien Lin, bếp trưởng phụ trách mảng bánh ngọt của Khách sạn Raffles, Singapore, nói rằng tất cả 10 loại bánh trung thu của họ đều đã được bán hết trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục tăng cao. Khách hàng của họ không chỉ là các doanh nghiệp mà cả người dân địa phương cũng đang chi rất nhiều tiền để mua.

Ông Lin nói rằng xu hướng của người tiêu dùng quyết định các dịch vụ mới: Năm 2018, sự quan tâm đến loại thực phẩm siêu đắt được thể hiện trong một chiếc bánh trung thu hạt chia và quả mọng açai. Năm nay, bánh trung thu đã mang một hương vị khác biệt mà ông ấy gọi là “bánh trung thu có hương vị trái cây và tươi mới”.

Theo đó, ông ấy đã tạo ra những hương vị mới trong bộ sưu tập “snow skin” của khách sạn, được làm bằng vỏ gạo nếp đông lạnh thay vì bánh ngọt truyền thống. Tương tự như bánh mochi của Nhật Bản, những món ăn này bao gồm hoa hồng Da Li và sô cô la dâu tây.

Trong khi bánh trung thu thông thường có giá khoảng 58 USD/hộp 4 chiếc, bánh trung thu phiên bản sang chảnh, với vàng lá 24k có thể ăn được, được bán với giá cao gấp 10 lần. Tuy nhiên, ngay cả các phiên bản đắt tiền với các nguyên liệu lạ cũng nhanh chóng cháy hàng.

Tại Khách sạn Peninsula ở Hồng Kông, hộp quà Star Chef Moon Gazing có giá 300 USD với bánh trung thu nhân trứng, sữa, quả óc chó, quả sung, hay hạt sen…. Ở Marina Bay Sands của Singapore, người ta dùng hạt dưa, khoai mỡ, bột củ sen và lòng đỏ trứng muối để làm bánh.

Ở Mỹ, bánh trung thu cũng đang có sức hút lớn. Trong năm thứ tư, chuỗi cửa hàng bánh ngọt Nhật-Pháp Lady M đang cung cấp các loại bánh mini, được thiết kế riêng theo chuỗi Kee Wah Bakery, với hương vị sữa trứng và sô cô la. Gói Bánh Trung thu Celebration of Lights, có giá 160 USD được thiết kế theo hình dạng của một bánh xe Ferris. Vào năm 2020, gói này đã được bán hết trong vòng hai tuần với sự hợp tác của vở nhạc kịch hoạt hình Over the Moon của Netflix. Năm nay, tiệm bánh này sản xuất nhiều bánh trung thu hơn, nhưng họ đã bán hết trên nền tảng trực tuyến chỉ trong hơn hai tuần.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-chap-covid-19-banh-trung-thu-sieu-dat-van-chay-hang-phuc-vu-nguoi-co-tien-...Nguồn: http://danviet.vn/bat-chap-covid-19-banh-trung-thu-sieu-dat-van-chay-hang-phuc-vu-nguoi-co-tien-5020211995125196.htm