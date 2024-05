Bất ngờ Việt Nam có giống vải quả to như trứng gà, giá lên tới 300 nghìn đồng/kg

Bắt đầu từ tháng 5 dương lịch, quả vải được bày bán trên khắp các chợ truyền thống, siêu thị hay các chợ online với nhiều loại như vải thiều, vải u trứng, vải tu hú… Giá của những loại vải này chỉ từ 25-120 nghìn đồng/kg, tuỳ loại.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, trên thị trường xuất hiện loại vải “siêu to khổng lồ”, to như quả trứng gà, thậm chí to bằng nắm tay trẻ em với giá bán vô cùng đắt đỏ, từ 200-300 nghìn đồng/kg, đó là vải trứng, đặc sản ở Phù Cừ (Hưng Yên).

Mặc dù giá cao nhưng số lượng vải cung cấp ra thị trường không nhiều nên khách muốn mua phải đặt trước mới có.

Vải trứng to như quả trứng gà, màu sắc đẹp, ăn ngon. (Ảnh: Bếp nhà 1986).

Bán vải trứng với giá 275 nghìn đồng/kg, chị Vũ Thảo, trú tại Nguỵ Như Kon Tum (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, ngày hôm nay chị mới bắt đầu bán chuyến vải trứng đầu tiên nhưng 20 thùng, đã được khách đặt hết.

“Mỗi cân vải trứng chỉ từ 16-18 quả trong khi các loại vải khác phải trên 30 quả/kg. Giá cao gấp 8-10 lần so với vải thiều hoặc vải u hồng nhưng khách có nhu cầu mua rất cao. Đa phần họ mua 5-10kg về để ăn và biếu”, chị Thảo thông tin.

Chị Thảo về tận vườn để mua vải trứng về cho khách hàng. (Ảnh: Vũ Thảo).

Theo chị Thảo, vải trứng là đặc sản ở vùng đất Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, cụ thể là thôn Ba Đông, xã Phan Sào Nam. Nơi đây thường gọi vải trứng là vải ông Diệm để ghi nhớ công của cụ Nguyễn Văn Diệm, người đã mang cây vải trứng về trồng tại mảnh đất này.

“Cây vải trứng do cụ Diệm trồng được gọi là cây vải tổ, khoảng 150 năm tuổi, được gìn giữ, bảo vệ cho tới ngày nay và được nhân rộng giống cho bà con trong vùng”, chị Thảo cho hay.

Cây Vải tổ của giống vải trứng Hưng Yên có quyết định công nhận năm 2020. (Ảnh: Vũ Thảo).

Vải trứng khi chín có màu đỏ tươi, vỏ mỏng, cùi dày, vị ngọt sắc, thơm mát đặc trưng, quả to, hạt nhỏ và không bị sâu đầu.

Mặc dù vải trứng đã có cách đây nhiều năm nhưng thường không có nhiều để bán, chỉ dùng để biếu, tặng. Những năm gần đây, nhận thấy vải trứng là giống vải có chất lượng tốt, cho hiệu quả kinh tế cao hơn 2-3 lần so với vải lai chín sớm, địa phương đã mở rộng diện tích trồng vải trứng để bảo tồn và phát triển giống vải quý này.

vải trứng được chị Thảo bán với giá 275 nghìn đồng/kg, về bao nhiêu cũng hết. (Ảnh: Vũ Thảo).

“Hai năm gần đây, sản lượng vải trứng cung cấp ra thị trường nhiều hơn nên ngày càng nhiều người biết đến loại vải này. Cá nhân tôi đánh giá vải trứng rất thơm, ngọt, ráo múi, cùi rất dày, sâu bệnh ít, hình dáng bắt mắt, to như quả trứng hoặc to hơn nên được khách hàng rất ưa chuộng”, chị Thảo nói.

Cuối tuần vừa rồi, chị Hồng Phương, trú tại Gia Lâm (Hà Nội) được em gái mang về cho 1kg vải mua về từ phiên chợ vải ở Hưng Yên. Mở túi ra, chị Phương khá bất ngờ khi nhìn thấy quả vải rất to, màu đỏ tươi, được gọi là vải trứng.

Vải trứng bán trên thị trường với giá từ 200-300 nghìn đồng/kg. (Ảnh: Bếp nhà 1986).

“Quả vải to như quả trứng gà ta, vỏ mỏng, cùi dầy, mùi rất thơm, ăn ngọt thanh chứ không ngọt gắt, rất ngon. Thấy loại vải này đặc biệt quá nên hôm nay tôi tìm mua một thùng về vừa ăn vừa biếu”, chị Phương nói.

Theo chị Phương, loại chị đặt mua biếu có giá 250 nghìn đồng/kg, mỗi thùng nặng 5kg, mỗi cân có khoảng 18-20 quả. Tính ra, mỗi quả vải có giá từ 10-15 nghìn đồng nhưng vừa sang, đẹp, lại vừa ủng hộ nông sản Việt Nam.

Những quả vải trứng to như quả trứng gà, thậm chí có quả to hơn. (Ảnh: Bếp nhà 1986).

Sở hữu vườn vải trứng khoảng 100 gốc, trong đó một nửa số gốc từ 10-15 năm tuổi, gia đình ông Đoàn Minh Tâm, trú tại thôn Ba Đông, xã Phan Sào Nam cho biết, năm nay, gia đình ông dự kiến thu hoạch được từ 5-6 tấn vải trứng.

Những quả vải trứng "siêu to khổng lồ" được bán với giá lên tới 300 nghìn đồng/kg.

“Vải trứng bắt đầu vào mùa thu hoạch nhưng tầm 1 tháng là hết mùa. Mỗi ngày nhà tôi hái tầm 2-3 tạ, giá bán tại vườn từ 150-180 nghìn đồng/kg, loại VIP nhất từ 9-12 quả/kg sẽ được đóng hộp, cung cấp cho các cửa hàng hoa quả sạch và bán lẻ với giá từ 250-300 nghìn đồng/kg”, ông Tâm nói.

