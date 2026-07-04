Kiểm tra học bạ, bài thi của thí sinh đạt 10 điểm Toán ở Tuyên Quang

Theo TTXVN, sáng 4/7, UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2026.

Qua xác minh ban đầu, điểm thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang có 328 thí sinh, trong đó 146 đạt 10 điểm Toán.

Hội đồng thi tốt nghiệp của tỉnh rút toàn bộ bài thi môn Toán đạt điểm 10 để kiểm tra xem có hiện tượng can thiệp hoặc nâng điểm hay không. Cùng đó, hội đồng kiểm tra học bạ của tất cả học sinh đạt điểm 10, phân tích, đánh giá lực học môn Toán qua từng năm.

Nhà chức trách còn làm việc với từng học sinh, giám thị coi thi môn Toán, bảo vệ vòng ngoài nơi có nhiều học sinh đạt 10 Toán nhằm xác minh mối quan hệ giữa các bên, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường (nếu có). Các thông tin, dữ liệu liên quan quá trình tổ chức kỳ thi cũng được rà soát.

"Đồng thời, các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh thống nhất đánh giá các khâu của kỳ thi được chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chưa phát hiện sai sót trong bất cứ khâu nào của kỳ thi", báo cáo nêu.

Hiện, Công an tỉnh cử 60 cán bộ, chiến sĩ để kiểm tra, rà soát các khâu liên quan.

Cổng trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hằng

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7, kết quả của học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý.

Hơn 290 trong 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx tới 080166xx (08 là mã tỉnh) đạt từ 9 điểm Toán trở lên, trong đó hơn 140 em đạt tuyệt đối. Điểm trung bình là 9,58 - cao nhất cả nước.

Sáng hôm qua, Bộ cho biết cử đoàn công tác về Tuyên Quang, bởi nhận thấy điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán ở tỉnh này có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Trong cuộc họp tối 3/7, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, nhấn mạnh phải xác minh vụ việc nghiêm túc, quyết liệt, không có vùng cấm và không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó, sớm có kết luận chính thức. Ngành giáo dục và trường THPT chuyên Tuyên Quang phối hợp xử lý sự việc với cơ quan chức năng, đồng thời ổn định tinh thần học sinh và phụ huynh.