"Vua giang hồ" Tyson Fury không phải "Vua Boxing", nằm ngoài top 10

Tyson Fury, 34 tuổi hiện đang là tay đấm Boxing hạng nặng có thành tích ấn tượng nhất. Với 32 trận toàn thắng, từng đánh bại "Người đồng" Wilder, "Tiến sĩ búa thép" Wladimir Klitschko, "Vua giang hồ" Fury được đánh giá là nhà vô địch hạng nặng xuất sắc nhất đương đại.

Fury (bên phải) hiện có thứ hạng thấp hơn so với đồng hương Joshua (trái)

Nhưng theo bảng xếp hạng top 10 võ sĩ hay nhất Boxing hạng nặng đương đại Fury không góp mặt. Vị trí dẫn đầu của Fury thuộc về Oleksandr Usyk (Ukraine), người giữ đai WBA, IBF, WBO, IBO hạng nặng.

Lý do cho sự thiếu sót của Fury là do anh đã từ bỏ tranh đai The Ring với lý do giải nghệ, sau trận thắng Dillian Whyte vào tháng 4.

Đáng ngạc nhiên, "Vua giang hồ" nước Anh cũng không còn nằm trong top 10 tay đấm hay nhất hạng nặng, đây là một sự "bất công" với cá nhân Fury, người đang giữ đai WBC danh giá của hạng nặng. Những tên tuổi kém xa Fury lại lần lượt được xếp hạng cao: Anthony Joshua (hạng 2), Deontay Wilder (3), Joe Joyce (4), Andy Ruiz Jr (5)...

Trong thời gian vừa qua, Fury đã gửi lời tuyên chiến tới "Quyền vương" Joshua, nhưng 2 bên không thống nhất hợp đồng nên màn thượng đài giữa họ chưa thể diễn ra.

Theo SunSports, Fury đã gửi lời thách đấu tới Derek Chisora, và cả hai sẽ so găng vào ngày 3/12 tại Cardiff (Anh). Cặp đôi từng thượng đài 1 lần vào năm 2014, khi đó "Vua giang hồ" cao 2m06 đã thắng đối thủ ở hiệp đấu thứ 10.

Tái đấu lần này, Chisora vẫn bị giới chuyên môn đánh giá là lép vế hoàn toàn. Đấu với Chisora chỉ như bước đệm để Fury đánh dấu sự trở lại, qua đó hướng tới những màn so tài với các võ sĩ cự phách của làng Boxing hạng nặng.

Bảng xếp hạng 11 võ sĩ hàng đầu hạng nặng không có Fury

