Vì sao Djokovic không được yêu mến?

Thứ Tư, ngày 24/02/2021 00:01 AM (GMT+7)

(Tin tennis) Truyền thông góp phần làm hình ảnh của Novak Djokovic trở nên xấu đi trong mắt giới hâm mộ.

Sau khi chinh phục Australia Open 2021, Djokovic có bài chia sẻ với tờ Nine của Úc, trong đó anh cho biết đã bị truyền thông gây áp lực trong suốt thời gian tham dự giải.

Đầu tiên là việc anh bị cho rằng đã đưa ra yêu sách cá nhân khi viết thư cho BTC về các ý tưởng cho việc cách ly các tay vợt vì dịch COVID-19. Tiếp đó, Djokovic bị nghi ngờ giả vờ chấn thương ở trận đấu với Taylor Fritz thuộc vòng 3. Djokovic cho biết anh bị tổn thương vì những thông tin trên nhưng nhờ đó, quyết tâm của anh càng được củng cố hơn.

Nếu “tra” trên Google, dễ dàng tìm thấy hàng loạt kết quả giải thích vì sao Djokovic bị một số “fan” quần vợt ghét bỏ. Đầu tiên, hình ảnh Djokovic trên truyền thông bị tạo ấn tượng tương phản với Nadal (Tây Ban Nha) và Roger Federer (Thuỵ Sỹ), 2 tay vợt vốn được nhiều người mến mộ.

Đặc biệt, Federer được khen ngợi có phong cách thi đấu lịch thiệp, quý tộc. Djokovic trái lại khiến nhiều người khó chịu bởi những cảm xúc bùng nổ trên sân bóng. Anh la hét (bằng tiếng Serbia), đập gẫy vợt, có lúc tranh cãi với trọng tài và thậm chí sử dụng cả “tiểu xảo” với đối thủ. Nguồn gốc Đông Âu (Serbia) của Djokovic cũng khiến anh không nhận được sự ủng hộ của nhiều người phương Tây.

Năm 2020, Djokovic tổ chức giải quần vợt Adria Tour khi dịch COVID-19 đang hoành hành, dẫn tới cả anh và cả tay vợt Grigor Dimitrov bị nhiễm virus. Vì việc này, anh bị nhiều ý kiến chỉ trích.

Trang lastwordonsport.com dù vậy lên tiếng bênh vực Djokovic khi cho rằng anh xứng đáng nhận được nhiều sự chia sẻ hơn. Thực tế không chỉ riêng Djokovic, nhiều tay vợt cũng la hét trên sàn đấu, đập vợt hoặc phản ứng trọng tài. Nhưng các hành vi của Djokovic thường bị báo chí tô đậm. “Bạn cũng không thể đòi hỏi Djokovic thi đấu như một người máy trên sân”, trang này viết.

Nếu nói về chuyện la hét trên sân đấu thì Djokovic thậm chí không “đọ” lại được nữ đồng nghiệp người Nga, Maria Sharapova. Người ta đã đo cường độ tiếng hét của Sharapova ở Wimbledon và nó lên đến...101 decibel. Nó ngang một chiếc khoan khí nén, hoặc đoàn tàu chạy quá tốc độ và thậm chí chỉ kém 10 decibel so với tiếng ồn lúc máy bay cất cánh!

Nhiều cổ động viên đã than phiền vì cảm thấy nhức đầu khi theo dõi Sharapova thi đấu. WTA từng có ý định cấm các tay vợt la hét quá to chỉ vì tiếng hét của Sharapova khiến đối thủ và cả trọng tài, cổ động viên đều khó chịu. Sharapova không bị ghét như Djokovic có lẽ chỉ vì cô là phụ nữ và... lại rất xinh đẹp. Nhiều cổ động viên là nam giới thậm chí cho rằng, Sharapova gợi cảm hơn khi cô hét to.

Adria Tour được tổ chức trong một năm khó khăn của quần vợt do dịch COVID-19 và việc là giải đấu đầu tiên được tổ chức luôn tiềm ẩn các rủi ro. Djokovic bị nhiễm COVID-19 nhưng một thực tế khác song hành là anh đã ủng hộ rất nhiều tiền cho các quỹ chống dịch, ở cả Tây Ban Nha, Ý hay Serbia.

Ở khía cạnh bị xem là thách thức đối với Nadal cũng như Federer, thống kê cho thấy anh đoạt nhiều danh hiệu lớn hơn cả hai “đàn anh”, nếu tính ở các cấp độ giải đấu danh giá nhất.

Chiếc cúp Australia Open 2021 là Grand Slam thứ 18 của Djokovic, là danh hiệu thứ 59 trong sự nghiệp tay vợt Serbia gồm Grand Slam, Olympic, ATP Finals và Master 1000. Anh vô địch ATP Finals 5 lần, đoạt 36 Master 1000. Nadal có 56 danh hiệu lớn, còn con số này của Federer là 54. Anh cũng có tỉ lệ chiến thắng cao nhất trong “Big 3”.

Với những người yêu mến môn quần vợt, thay vì ghét bỏ Djokovic, hãy coi anh và Nadal, Federer và các tay vợt tuyệt vời khác như những “món quà” lớn để tận hưởng các trận đấu nhiều hơn.

