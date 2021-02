Djokovic bị lên án, khán đài náo loạn gây sự cố chung kết Australian Open

Thứ Ba, ngày 23/02/2021 00:02 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Chung kết Australian Open 2021 đã có một vài sự cố mà nhiều người xem không hề biết tới.

Bức ảnh của Novak Djokovic gây bão mạng

Trước khi bước ra từ đường hầm sân vận động trung tâm Rod Laver Arena để tham dự chung kết đơn nam Australian Open 2021, Novak Djokovic không hề đeo khẩu trang. Đây là quy định gần như bắt buộc với mọi tay vợt tham dự thi đấu Grand Slam tại Úc, tuy nhiên Nole đã không làm điều này. Đi phía sau, Daniil Medvedev dù có đeo khẩu trang nhưng anh cũng kéo xuống mũi, chỉ đủ che miệng.

Djokovic bị chỉ trích vì không đeo khẩu trang khi bước ra sân

Djokovic từng bị khán giả chỉ trích dữ dội vì tỏ ra không hài lòng với quy định cách ly trước giải, và hình ảnh mới nhất của tay vợt số 1 thế giới lại khiến anh phải nhận nhiều lời bình luận không hay.

Phóng viên tennis, Shane McInnes viết lên twitter: "Mọi khán giả phải đeo khẩu trang mới được vào sân cổ vũ. Medvedev đeo khẩu trang trước khi bước vào sân. Novak không tuân thủ điều này. Đây là một câu chuyện không hề nhỏ".

Một khán giả viết trên Twitter: "Dù biết Djokovic không hề sợ Covid-19 nhưng đeo khẩu trang trước khi ra sân là quy định, điều này chỉ mất vài phút nhưng anh ấy không làm. Thật tệ".

Một người có tài khoản Twitter khác còn đòi tước chức vô địch Australian Open của Nole: "Một lần lần anh ấy lại coi thường quy định phòng dịch, thật sự thất vọng. Nếu tôi có quyền anh ấy sẽ không được thi đấu trận này".

Một cổ động viên bị đuổi khỏi sân đấu

Trong set 2, trên khán đài sân Rod Laver Arena bỗng trở nên lộn xộn và một khán giả đã bị đuổi ra ngoài. Trận đấu đã tạm dừng một thời gian ngắn ở đầu hiệp hai khi một khán giả có hành vi gây rối được mời ra khỏi khán đài.

Một cổ động viên nữ bị đuổi khỏi sân

Cảnh quay từ một khán giả cho thấy hình ảnh dàn nhân viên an ninh cao to phải khá vất vả mới đưa được người này đi. Theo video cho thấy khán giả này là một phụ nữ, người đã hét lên những câu mang tính chất chính trị khi bị nhân viên an ninh dùng biện pháp mạnh để cưỡng chế.

Ở tình huống này Djokovic đã thua điểm, và anh quay sang trọng tài để phàn nàn về việc đã bị khán giả làm phiền. Dù có đôi chút xao động sau sự cố, song Djokovic vẫn chơi thăng hoa hạ gục tay vợt người Nga sau 3 set.

Nữ Chủ tịch Liên đoàn tennis Australia bị khán giả la ó vì "cướp diễn đàn" của Djokovic

Trong bài phát biểu sau trận chung kết đơn nam, Jayne Hrdlicka, nữ Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Úc đã bị khán giả la ó vì "cướp diễn đàn" của Djokovic. Thay vì nói tới nhà vô địch và á quân, bà Hrdlicka lại nói về Covid-19 và gửi lời cám ơn tới nhiều nhân vật khác nhau, chính điều này làm khán giả bực bội.

Bài phát biểu bị khán giả la ó

Chủ đề này tạo ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. "Giữa đại dịch Covid-19, bà ấy nói về dịch bệnh là hoàn toàn bình thường, khán giả thật thiếu lịch sử khi la ó bà ấy", một tài khoản viết.

"Phát biểu nên ngắn gọn, súc tích, nên nhớ đây là trận chung kết tennis, nhà vô địch cần được đối xử tốt hơn", một người khác đưa ra ý kiến.

