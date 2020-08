US Open trước giờ G: Djokovic phân tâm vì "việc riêng", mỹ nhân Konta không sợ Covid-19

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 05:40 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - tin tennis) Tay vợt số 1 thế giới Djokovic đang tập trung tâm trí cho việc đặt nền móng cho tổ chức mới mà anh vừa tuyên bố thành lập ngay trước thềm US Open 2020.

Giải quần vợt danh giá US Open 2020 đang chuẩn bị bước vào những trận đấu đầu tiên. Ở nội dung đơn nam, sự vắng mặt của những tên tuổi hàng đầu như Roger Federer hay nhà ĐKVĐ Rafael Nadal giúp tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic dễ thở hơn khá nhiều.

Djokovic là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu US Open năm nay

Sau khi đăng quang xứng đáng tại Cincinnati Masters 2020, Djokovic tiếp tục bước vào hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 18 của mình tại US Open 2020. Sự vượt trội của Nole giúp anh có quyền dành thời gian cho một số việc ngoài lề khác cũng quan trọng không kém.

Mới đây, tay vợt số 1 thế giới đã tuyên bố thành lập Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA). Đây là tổ chức riêng rẽ do Djokovic và tay vợt người Canada, Vasek Pospisil cùng sáng lập ra, nhằm phản đối lại sự thiếu công bằng của ATP.

Ngôi sao quần vợt Serbia vừa lên ngôi tại Cincinnati Masters 2020

PTPA dự kiến sẽ đại diện cho các tay vợt nam trong top 500 đơn và top 200 đôi. ATP ngay sau đó đã tuyên bố nỗ lực thành lập hiệp hội riêng của Djokovic là mối đe dọa và kêu gọi các tay vợt khác không ủng hộ. Hiện Federer và Nadal đều phản đối với động thái mở thêm Hiệp hội quần vợt mới.

"Chúng tôi không kêu gọi tẩy chay ATP. Chúng tôi không tổ chức thêm các giải đấu khác. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng đảm bảo sự ủng hộ của các tay vợt và cung cấp cho các tay vợt một cơ cấu tự quản độc lập với ATP, đồng thời đáp ứng trực tiếp nhu cầu cũng như mối quan tâm của các thành viên trong suốt sự nghiệp thi đấu" - tay vợt số 1 thế giới cho biết.

Phát biểu trước khi bước vào các trận đấu ở US Open năm nay, Djokovic cho biết: "Tôi luôn luôn yêu thích việc được thi đấu tại New York. Nơi đây luôn là một trong những sân đấu thú vị nhất, năng động nhất và bùng nổ nhất trong các giải Grand Slam.

Sẽ là một cảm giác lạ lẫm khi các khán đài trống vắng ở giải năm nay. Nhưng chúng tôi buộc phải chấp nhận điều đó và tìm cách vượt qua thử thách khó khăn. Tôi luôn suy nghĩ về những điều tích cực và hướng tới kết quả tốt nhất ở giải năm nay."

Trong khi đó hạt giống số 2 của giải Dominic Thiem lại chia sẻ về cảm giác lạ lẫm khi phải thi đấu 2 giải đấu ở cùng 1 địa điểm, 1 sân đấu như Cincinnati và US Open năm nay: "Tất nhiên, tôi có cảm giác có gì đó hơi điên rồ khi thi đấu 2 giải 1 lúc ở cùng một nơi như năm nay. Nhưng tôi hy vọng mình sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích ở giải đấu trước đó. Lúc này tôi đang hoàn toàn tập trung vào giải US Open và sẽ làm tốt nhất những gì có thể trong 2 tuần sắp tới."

Konta tập trung chuẩn bị cho US Open 2020

Trong khi đó tay vợt nữ số 13 thế giới Johanna Konta lại có những chia sẻ về cơ hội tiến sâu tại US Open năm nay của mình, đồng thời cũng thể hiện quan điểm về dịch bệnh.

Theo đó, mỹ nhân quần vợt Vương quốc Anh khẳng định cô không bị ảnh hưởng bởi trường hợp vừa dương tính Covid-19 và phải rút lui khỏi US Open ngay trước thềm giải đấu. Đó là ca nhiễm của tay vợt người Pháp Benoit Paire.

Tay vợt nam 31 tuổi vừa gây chấn động US Open khi buộc phải tự cách ly và từ bỏ giải đấu vì Covid-19. Đó cũng là lý do khiến nhiều tay vợt tham dự giải lo ngại về sự an toàn của bản thân. Tuy nhiên, Konta lại chỉ muốn tập trung cho tham vọng tiến tới trận chung kết đơn nữ.

Mỹ nhân quần vợt Vương quốc Anh khẳng định không sợ Covid-19

"Vấn đề mà chúng tôi chứng kiến không hề thể hiện 100% sự thật khi vẫn có rất nhiều người đang làm việc hết mình cho giải đấu được diễn ra tốt đẹp. Bởi vậy, đây sẽ là nơi an toàn nhất có thể lúc này. Chúng tôi sẽ được an toàn dù tập trung đông người tại đây. Tất nhiên, trường hợp nhiễm bệnh sẽ luôn khiến mọi người lo lắng và có phần hơi sốc. Những nó sẽ không thay đổi những gì tôi đang làm hàng ngày" - Konta chia sẻ.

"Bản thân tôi và những cộng sự còn lại đang làm những gì tốt nhất có thể để giữ sự tập trung và cố gắng chuẩn bị cho giải đấu này" - tay vợt số 1 Vương quốc Anh nói thêm.

