Không thèm để ý đến Djokovic, Medvedev tự tin sẽ vô địch US Open 2020

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Dù bị loại sớm tại Cincinnati Masters nhưng tay vợt người Nga vẫn tự tin sẽ vô địch US Open 2020.

US Open 2020 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 31/8 tại New York (Mỹ). Mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn thành, vào lúc này người ta quan tâm nhất câu chuyện ai đủ sức cản bước Novak Djokovic, hạt giống số 1 của giải đấu và từng vô địch Grand Slam tại Mỹ ba lần (2011, 2015, 2018).

Djokovic và Medvedev có tổng cộng 6 lần đụng độ trong quá khứ

Hai đối thủ lớn nhất của "Djoker" chính là Rafael Nadal và Roger Federer đều không góp mặt nên những tay vợt thuộc thế hệ tiếp theo như Thiem, Tsitsipas, Zverev hay Medvedev... là những người hứa hẹn làm khó Nole. Trong số những tay vợt kể trên, hạt giống số 3 người Nga - Daniil Medvedev tỏ ra tự tin hơn cả.

Dù bị loại tại tứ kết Cincinnati Masters (giải đấu tiền US Open), song tay vợt 24 tuổi vẫn tự tin sẽ giành chức vô địch US Open 2020. Trên trang ATP Tour, Medvedev thẳng thắn đặt mục tiêu sẽ thắng cả 7 trận ở US Open để làm nên thành quả "hoành tráng" hơn cả giải đấu năm ngoái cũng tại đây.

Năm ngoái Medvedev đã lọt tới trận chung kết, tuy nhiên trước "ngọn núi" Nadal anh đành chấp nhận ngôi á quân. Kinh nghiệm mùa giải trước giúp tay vợt người Nga hoàn toàn tự tin ở cuộc đua giành ngôi vô địch US Open 2020 dẫu giải đấu có sự góp mặt của Djokovic.

"Nếu tôi trình diễn thứ quần vợt mà tôi đã thể hiện ở đây (năm ngoái), tôi nghĩ rằng tôi có cơ hội tốt để tạo nên một giải đấu thành công và có được kết quả tốt nhất", Medvedev nói trên trang Tennis World USA.

Medvedev tự tin vô địch US Open 2020 dù Djokovic là ứng cử viên số 1 của nội dung đơn nam

Theo kết quả phân nhánh, Medvedev nằm ở nhánh 6, hạt giống số 3 của US Open đụng độ Federico Delbonis (Argentina, hạng 78) ở vòng đầu tiên (2/9). Muốn tiến vào trận chung kết để gặp Djokovic, nhiều khả năng tay vợt 23 tuổi sẽ phải đụng độ với Pella (hạt giống 29), Dimitrov (hạt giống 14) và Thiem (hạt giống số 2) ở các vòng tiếp theo.

Trong quá khứ, Medvedev và Djokovic gặp nhau 6 lần, trong đó tay vợt người Serbia thắng 4, hai chiến thắng còn lại thuộc về VĐV người Nga. Ở cuộc đụng độ gần nhất tại ATP Cup 2020, Djokovic có thắng lợi sau 3 set: 6-1, 5-7, 6-4.

