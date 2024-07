Trực tiếp thi đấu Olympic Paris 30/7: Kiều nữ bơi Úc săn 4 HCV, Nadal và Alcaraz đánh đôi

Diễn biến

Trong những ngày qua, đoàn thể thao Australia gặt hái được những thành công nhất định nhờ sự xuất sắc của các kình ngư bơi, các cua-rơ xe đạp. Ngày đấu 30/7, họ tiếp tục đặt kỳ vọng vào Kaylee McKeown, người đẹp môn bơi, 23 tuổi, đã giành 3 HCV tại Olympic Tokyo, cô hướng tới 4 HCV tại Thế vận hội đang diễn ra ở Paris.

McKeown bước vào chinh phục huy chương đầu tiên tại Olympic Paris trong ngày 30/7

Để quyết tâm giành được thành tích này, cô đã quyết định tạm ngừng sử dụng mạng xã hội. McKeown, 23 tuổi, đã từng giành 2 HCV cá nhân ở nội dung 100m và 200m bơi ngửa, cùng 1 HCV trong đội tiếp sức hỗn hợp nữ và 1 HCĐ bơi 4x100m hỗn hợp nam nữ. Tại Paris, cô sẽ thi đấu thêm nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, nơi cô đang nắm giữ thời gian bơi nhanh nhất trong năm.

McKeown đang hướng tới mục tiêu lịch sử là giành 3 HCV cá nhân, thành tích chỉ có một vận động viên bơi lội Úc khác, Shane Gould, từng đạt được. Ngoài ra, cô còn tham gia các đội tiếp sức hỗn hợp, có khả năng đạt được 4 HCV như đồng đội Emma McKeon tại Olympic Tokyo.

Nữ kình ngư 23 tuổi sẽ hướng tới tấm HCV đầu tiên tại chung kết bơi ngửa 100m nữ diễn ra vào 1h56, 31/7. Ngoài ra, môn bơi còn có nội dung chung kết 800m tự do nam và bơi tiếp sức tự do 4x200m nam.

Nội dung tranh HCV sớm nhất trong ngày 30/7 là chung kết 3 môn phối hợp cá nhân nam lúc 13h.

Tiếp đó là chung kết bắn súng (15h20), bóng bàn bước vào tranh HCV đôi nam nữ (19h30), chung kết bắn súng (20h30)...

Người hâm mộ quần vợt dồn sự quan tâm vào Rafael Nadal và Carlos Alcaraz, cặp đôi người Tây Ban Nha sẽ có trận thứ 2 thi đấu cùng nhau tại Olympic. Họ sẽ đụng độ với Griekspoor / Koolhof của đội tuyển Hà Lan tại vòng 2 đôi nam Olympic.

Lịch thi đấu các nội dung hấp dẫn trong ngày 30/7

Lịch thi đấu Olympic ngày 30/07 Giờ Cặp đấu Trực tiếp 3 môn phối hợp 30/07 13:00 Chung kết cá nhân nam Bắn súng 30/07 14:30 Tranh HCĐ đồng đội súng ngắn hơi 10m 30/07 15:20 Tranh HCV đồng đội súng ngắn hơi 10m Bóng bàn 30/07 18:30 Trận tranh HCĐ đôi nam nữ 30/07 19:30 Trận tranh HCV đôi nam nữ Bắn súng 30/07 20:30 Chung kết Trap nam Judo 30/07 21:00 Chung kết 2 hạng cân: dưới 81kg nam, dưới 63kg nữ Thể dục nghệ thuật 30/07 23:15 Chung kết đồng đội nữ Bóng bầu dục 7 người 31/07 00:00 Tranh HCĐ đồng đội nữ 31/07 00:45 Chung kết đồng đội nữ Cầu lông 31/07 00:30 Lê Đức Phát (Việt Nam) nam Fabian Roth (Đức) Đấu kiếm 31/07 00:30 Chung kết đồng đội Epee nữ Bơi 31/07 01:56 Chung kết bơi ngửa 100m nữ 31/07 02:02 Chung kết 800m tự do nam 31/07 03:01 Chung kết bơi tiếp sức tự do 4x200m nam Lươt sóng 30/07 07:12 Tranh HCĐ nam 30/07 07:53 Tranh HCĐ nữ 30/07 08:34 Tranh HCV nam 30/07 09:15 Tranh HCĐ nữ Bóng đá nam - lượt trận cuối vòng bảng 30/07 20:00 U23 CH Dominican U23 Uzbekistan 30/07 20:00 U23 Tây Ban Nha U23 Ai Cập 30/07 22:00 U23 Ukraine U23 Argentina 30/07 22:00 U23 Morocco U23 Iraq 31/07 00:00 U23 Mỹ U23 Guinea 31/07 00:00 U23 U23 New Zealand U23 Pháp 31/07 02:00 U23 U23 Paraguay U23 Mali 31/07 02:00 U23 U23 Israel U23 Nhật Bản Bóng chuyền nữ 29/07 14:00 Thổ Nhĩ Kỳ Hà Lan 29/07 18:00 Brazil Kenya 29/07 22:00 Mỹ Trung Quốc 30/07 02:00 Pháp Serbia Tennis Olympic Paris 2024 - vòng 2 30/07 - Alexander Zverev đơn Tomas Machac 30/07 - Sebastian Ofner đơn Daniil Medvedev 30/07 - Rafael Nadal

Carlos Alcaraz Wesley Koolhof

Tallon Griekspoor

