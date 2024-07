Lịch thi đấu Olympic ngày 31/7: Thùy Linh đấu đối thủ Mỹ, Djokovic và Alcaraz đấu vòng 3

Ngoài những nội dung hấp dẫn của môn tennis, cầu lông, bóng bàn..., trong ngày đấu 31/7 tại Olympic Paris có tổng cộng 20 bộ huy chương được trao gồm, bơi (5 HCV), Judo, xe đạp, rowing, lướt ván, 3 môn phối hợp (cùng trao 2 HCV), bắn súng, nhảy cầu, canoeing, đấu kiếm và thể dục nghệ thuật có cùng 1 bộ huy chương được trao.

Lịch thi đấu Olympic ngày 31/07 Giờ Cặp đấu Trực tiếp 3 môn phối hợp 31/07 13:00 Chung kết cá nhân nữ 31/07 15:45 Chung kết cá nhân nam Nhảy cầu 31/07 16:00 Chung kết nhảy cầu 10m nữ Rowing 31/07 17:02 Chung kết đua thuyền 4 người nam 31/07 17:14 Chung kết đua thuyền 4 người nữ Xe đạp BMX Freestyle 31/07 18:10 Chung kết Park nữ 31/07 19:44 Chung kết Park nam Bắn súng 31/07 20:30 Chung kết Trap nữ Judo 31/07 21:00 Chung kết 2 hạng cân: dưới 70kg nữ, dưới 90kg nam Đua thuyền buồm 31/07 22:25 Chung kết đơn Canoe nữ Thể dục nghệ thuật 31/07 22:30 Chung kết toàn năng nam Đấu kiếm 01/08 00:30 Chung kết đồng đội kiếm chém nam Bơi 01/08 01:30 Chung kết 100m tự do nữ 01/08 01:37 Chung kết bơi bướm 200m nam 01/08 02:13 Chung kết bơi tự do 1500m nữ 01/08 03:31 Chung kết bơi ếch 200m nam 01/08 03:39 Chung kết bơi tự do 100m nam Lướt sóng 31/07 07:12 Tranh HCĐ nam 31/07 07:53 Tranh HCĐ nữ 31/07 08:34 Tranh HCV nam 31/07 09:15 Tranh HCĐ nữ Bắn cung - cá nhân nữ cung 1 dây 01/08 00:42 Đỗ Thị Ánh Nguyệt nữ Fallah Mobina (Iran) Cầu lông vòng bảng các nội dung 31/07 13:30 KIM Ga Eun nữ Jin Wei GOH 31/07 13:30 Nguyễn Thùy Linh nữ Beiwen Zhang 31/07 13:30 YAMAGUCHI Akane nữ Michelle LI 31/07 14:20 V. Sindhu PUSARLA nam Kristin KUUBA 31/07 14:20 Misha ZILBERMAN nam Prince DAHAL 31/07 14:20 Kevin CORDON nam Julien CARRAGGI 31/07 14:20 Viktor AXELSEN nam Nhat NGUYEN 31/07 15:10 Jonatan CHRISTIE nam Lakshya SEN 31/07 15:10 Kunlavut VITIDSARN nam Kalle KOLJONEN 31/07 15:10 ASTRUP/RASMUSSEN đôi nam HOKI/KOBAYASHI 31/07 19:00 Carolina MARIN nữ Rachael DARRAGH 31/07 19:00 LIU/OU đôi nam LEE/WANG 31/07 19:00 NARAOKA Kodai nữ JEON Hyeok Jin 31/07 19:50 Brian YANG nam NISHIMOTO Kenta 31/07 19:50 TAI Tzu Ying nữ Ratchanok INTANON 31/07 19:50 Gregoria Mariska TUNJUNG nữ Tereza SVABIKOVA 31/07 20:40 Zii Jia LEE nam Pablo ABIAN 31/07 20:40 CHOU Tien Chen nam LEE Cheuk Yiu 31/07 20:40 OHORI Aya nữ Ines Lucia CASTILLO 31/07 21:30 Anders ANTONSEN nam Ade Resky DWICAHYO 31/07 21:30 Anthony Sinisuka GINTING nam Toma Junior POPOV 01/08 00:30 AN Se Young nữ Xuefei QI 01/08 00:30 CHEN Yu Fei nữ Mia BLICHFELDT 01/08 00:30 H. S. PRANNOY nam Lê Đức Phát 01/08 01:20 Kean Yew LOH nam Uriel Francisco CANJURA ARTIGA 01/08 01:20 LI Shi Feng nam Anuoluwapo Juwon OPEYORI 01/08 01:20 TANG/TSE đôi nam SEO/CHAE 01/08 02:10 WATANABE/HIGASHINO nam nữ PUAVARANUK/TAERATTANA 01/08 02:10 ZHENG/HUANG đôi nam FENG/HUANG 01/08 02:30 KIM/JEONG nam nữ CHEN/TOH Bóng đá nữ - lượt trận cuối vòng bảng 31/07 22:00 Nhật Bản Nigeria 31/07 22:00 Brazil Tây Ban Nha 01/08 00:00 Zambia Đức 01/08 00:00 Australia Mỹ 01/08 02:00 New Zealand Pháp 01/08 02:00 Colombia Canada Bóng chuyền nam 31/07 14:00 Ba Lan nam Brazil 31/07 18:00 Nhật Bản nam Argentina 31/07 22:00 Mỹ nữ Serbia 01/08 02:00 Ba Lan nữ Kenya Tennis Olympic Paris 2024 - đơn nam - vòng 3 31/07 - Casper Ruud Francisco Cerundolo 31/07 - Novak Djokovic Dominik Koepfer 31/07 - Roman Safiullin Carlos Alcaraz 31/07 - Sebastian Baez Stefanos Tsitsipas

Olympic Paris 2024 Theo bạn đoàn thể thao nào sẽ giành ngôi số 1 trên BXH huy chương? Trung Quốc Mỹ Pháp Đoàn khác Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]