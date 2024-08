Trực tiếp thi đấu Olympic 3/8: Dàn sao chạy "xé gió" đua 100m, xác định "Nữ hoàng" 100m nữ

Diễn biến

Điểm nhấn trong ngày thi đấu 3/8 là sự xuất hiện của những người đàn ông nhanh nhất hành tinh, trong đó đương kim vô địch thế giới chạy 100m, 200m, Noah Lyles (Mỹ) tự xưng là "Người đàn ông nhanh nhất".

Noah xuất trận ở vòng 1 chạy 100m nam diễn ra vào chiều 3/8

Với thành tích cá nhân tốt nhất 100m (9 giây 81), 200m (19 giây 31), chân chạy 27 tuổi tự tin sẽ thống trị đường chạy tốc độ điền kinh Olympic Paris 2024.

"Tôi đã được nói... hầu hết cuộc đời tôi rằng 'Bạn không thể'. Nhưng đó là tôi. Luôn luôn là tôi (người chạy nhanh nhất hành tinh). Mọi người đều biết rằng tấm HCV Olympic luôn thuộc về nhà vô địch thế giới, mà tôi là một trong số đó. Sắp tới điều này sẽ 1 lần nữa lặp lại", Lyles nói ở buổi họp báo tại Olympic Paris hôm 29/7.

Lyles đã phải vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, bao gồm cả bệnh hen suyễn từ khi còn nhỏ. Anh đã phải đối mặt với nhiều lời từ chối và sự nghi ngờ từ khi còn đi học cho đến quyết định theo đuổi điền kinh chuyên nghiệp.

Đối thủ lớn nhất của Lyles, dĩ nhiên là Marcell Jacobs, chân chạy người Ý đang là đương kim vô địch Olympic 2 nội dung 100m. Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Lyles và Jacobs khi nội dung này chính thức diễn ra vào ngày 3/8, tại sân vận động Stade de France. Các VĐV chắc chắn sẽ chưa bung hết sức cho vòng 1, và để dành năng lượng cho ngày đấu quyết định 4/8 tranh HCV.

Cũng trong ngày 3/8, người hâm mộ điền kinh thế giới sẽ xác định được ai là nữ VĐV chạy nhanh nhất Olympic khi lượt chạy chung kết 100m nữ diễn ra vào 2h20 (4/8, tính theo giờ Việt Nam). Ngoài ra còn có chung kết đẩy tạ nam và chung kết nhảy 3 bước nữ.

Ở đường bơi xanh, người hâm mộ sẽ dõi theo màn trình diễn của Caeleb Dressel, VĐV xuất sắc nhất Olympic Tokyo với 5 HCV, tuy nhiên ở kỳ Thế vận hội năm nay, anh mới giành 1 HCV đồng đội nam tiếp sức 4x100m tự do. Caeleb sẽ bước vào bảo vệ tấm HCV 100m bơi bướm dành cho nam lúc 2h05 (14/8).

Ngoài ra, bơi còn 3 nội dung cạnh tranh HCV gồm hỗn hợp cá nhân 200m nữ, 800m tự do nữ và chung kết hỗn hợp tiếp sức nam nữ 4x100m.

Tennis sẽ có 2 nội dung tranh HCV. Chung kết đơn nữ, tay vợt Trung Quốc, Qinwen Zheng sẽ chạm trán Donna Vekic (Croatia), 1 trong 2 tay vợt sẽ trở thành nhà vô địch mới của quần vợt Olympic. Ngoài ra, còn có trận chung kết đôi nam và trận tranh HCĐ đơn nam.

Thể thao Việt Nam có 2 VĐV thi đấu ngày 3/8. Nguyễn Huy Hoàng dự vòng loại bơi 1500m nam, Thu Vinh bước vào chung kết bắn súng, nội dung 25m súng ngắn nữ thể thao.

Những nội dung đáng chú ý ngày thi đấu 3/8

Lịch thi đấu Olympic ngày 3/8 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Điền kinh 03/08 15:05 10 môn phối hợp nam - 110m rào 03/08 15:10 Vòng loại nhảy sào nam 03/08 15:35 Vòng loại 100m nam 03/08 15:55 10 môn phối hợp nam - ném đĩa nhóm A 03/08 16:20 Vòng loại 800m nữ 03/08 16:55 Vòng 1, chạy 100m nam 03/08 17:05 10 môn phối hợp nam - ném đĩa nhóm B 03/08 18:40 10 môn phối hợp nam - nhảy sào nam 04/08 00:00 10 môn phối hợp - ném lao - nhóm A 04/08 00:15 Vòng loại 1500m nam 04/08 00:35 Chung kết đẩy tạ nam 04/08 00:50 Bán kết 100m nữ 04/08 01:10 10 môn phối hợp - ném lao - nhóm B 04/08 01:20 Chung kết nhảy 3 bước nữ 04/08 01:55 Chung kết chạy tiếp sức nam nữ 4x400m 04/08 02:20 Chung kết 100m nữ 04/08 02:45 10 môn phối hợp nam 1500m Cầu lông Tứ kết đơn nữ 03/08 13:30 OHORI Aya Carolina MARIN 03/08 - HE Bing Jiao CHEN Yu Fei 03/08 - AN Se Young YAMAGUCHI Akane 03/08 - Ratchanok INTANON Gregoria Mariska TUNJUNG 03/08 20:00 Chung kết đôi nữ Bơi 03/08 16:00 Vòng loại 50m tự do nữ 03/08 16:30 Vòng loại 1500m tự do nam - Nguyễn Huy Hoàng 03/08 17:40 Vòng loại tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam 03/08 17:52 Vòng loại tiếp sức hỗn hợp 4x100m nữ 04/08 01:30 Chung kết bơi 100m bướm nam 04/08 01:37 Bán kết 50m tự do nữ 04/08 02:01 Chung kết hỗn hợp cá nhân 200m nữ 04/08 02:08 Chung kết 800m tự do nữ 04/08 02:34 Chung kết hỗn hợp tiếp sức 4x100m Bắn súng 03/08 14:30 Trịnh Thu Vinh (Việt Nam) - chung kết 03/08 20:30 Chung kết bắn đĩa bay nam Bóng chuyền - vòng bảng 03/08 14:00 Hà Lan Nữ CH Dominica 03/08 18:00 Nhật Bản Nữ Kenya 03/08 22:00 Ba Lan Nam Ý 04/08 02:00 Canada Nam Serbia Tennis Chung kết đơn nữ 03/08 - Qinwen Zheng Donna Vekic Chung kết đôi nam 03/08 - John Peers

Matthew Ebden Austin Krajicek

Rajeev Ram Bóng đá nữ - tứ kết 03/08 20:00 Mỹ Nhật Bản 03/08 22:00 Tây Ban Nha Colombia 04/08 00:00 Canada Đức 04/08 02:00 Pháp Brazil Cưỡi ngựa 03/08 15:00 Chung kết Dressage Team Grand Prix Special Rowing 03/08 14:30 Chung kết đua thuyền đơn nữ 03/08 14:42 Chung kết đua thuyền đơn nam 03/08 15:50 Chung kết thuyền 8 nữ A 03/08 16:10 Chung kết thuyền 8 nam A Xe đạp 03/08 16:00 Chung kết xe đạp đường trường nam Bắn cung 03/08 19:33 Tranh HCĐ cá nhân nữ 03/08 19:46 Tranh HCV cá nhân nữ Thể dục nghệ thuật 03/08 20:30 Chung kết biểu diễn sàn nam 03/08 21:20 Chung kết nhảy chống nữ 03/08 21:20 Chung kết biểu diễn ngựa tay quay nam Boxing 03/08 22:00 60kg nữ bán kết 1 04/08 03:08 60kg nữ bán kết 2 Đấu kiếm 04/08 00:00 Chung kết đồng đội kiếm chém nữ Lướt sóng 04/08 02:24 Tranh HCĐ nam 04/08 03:00 Tranh HCV nam 04/08 03:36 Tranh HCĐ nữ 04/08 04:12 Tranh HCV nữ

Olympic Paris 2024 Theo bạn đoàn thể thao nào sẽ giành ngôi số 1 trên BXH huy chương? Trung Quốc Mỹ Pháp Đoàn khác Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]