Trực tiếp tennis Nadal - Berrettini: Cố nhân tương ngộ, thời cơ phục thù (Bán kết Australian Open)

- Rafael Nadal thoát khỏi một thất bại nữa ở tứ kết Australian Open khi anh chiến thắng trong 5 set trước Denis Shapovalov với các tỷ số 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3. Năm 2021 Nadal đã thua Stefanos Tsitsipas trong thế dẫn trước 2 set. - Nadal có vấn đề sức khỏe trong trận gặp Shapovalov, anh đã đuối sức sau set 2, phải rời sân trong hơn 6 phút ở cuối set 4 để kiểm tra y tế, và đối mặt với một break point ở đầu set 5. - Nadal đang là tay vợt có thành tích đối đầu vượt trội so với tất cả các tay vợt còn sót lại của nội dung đơn nam. - Hành trình của Nadal dự kiến sẽ khá giống với US Open 2019, khi anh giành chức vô địch sau khi gặp chính Berrettini ở bán kết (cho đến nay lần duy nhất họ gặp nhau) và Daniil Medvedev ở chung kết. Cả Berrettini và Medvedev đều đang góp mặt ở bán kết. - Matteo Berrettini cũng thoát hiểm trong thế dẫn trước 2 set, anh thắng Gael Monfils 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 do Monfils mắc sai lầm ở đầu set 5. - Berrettini mới chỉ thắng đúng 1 trận gặp Pablo Carreno Busta trong 3 set, các trận còn lại anh đều thắng trong 5 set (2 trận) và 4 set (2). - Berrettini đang sở hữu chuỗi thắng liên tiếp 21 trận tại các giải Grand Slam trước các đối thủ không mang tên Novak Djokovic. Anh có thành tích 9 thắng - 5 thua trong các trận bán kết ở cấp độ ATP Tour, nhưng đã toàn thua 3 trận khi gặp các đối thủ top 10.