La Liga hấp dẫn nhất 10 năm qua: Atletico "làm loạn", đế chế Real – Barca bị thách thức

La Liga hay khi Atletico Madrid hay

Lần gần đây nhất giải La Liga có cuộc đua giành ngôi vô địch căng thẳng như hiện tại là vào mùa bóng 2013-2014, khi 3 đội đầu bảng thường chỉ hơn kém nhau từng điểm, tính từ cột mốc giữa giải. Bây giờ, Barcelona và Real Madrid đồng điểm sau 27 vòng, trong khi đội xếp thứ 3 Atletico Madrid chỉ thua đúng 1 điểm so với 2 đối thủ trên.

Atletico Madrid đang chơi rất hay tại La Liga 2024/25

Ở mùa bóng 2013-2014 vừa nêu, rốt cuộc chức vô địch thuộc về Atletico, hơn 3 điểm so với 2 đối thủ chính trong bảng xếp hạng chung cuộc.

Trong 3 mùa bóng gần đây, Barcelona và Real Madrid thay nhau giữ ngôi vô địch. Mùa nào nhà vô địch cũng hơn đội về nhì ít nhất 10 điểm. Nhưng khi Atletico đoạt chức vô địch ở mùa bóng 2020-2021, họ chỉ hơn 2 điểm so với đội á quân Real, và hơn đội số 3 Barcelona 7 điểm.

Tất cả cho thấy cứ năm nào Atletico đủ sức tranh hùng thì La Liga cũng đều trở nên hấp dẫn, với khoảng cách giữa 3 đội đầu bảng rất sít sao. Đấy có vẻ là một quy luật, hơn là sự trùng hợp thuần túy.

Tính chuyên môn của quy luật này thể hiện ở việc hễ Atletico suy yếu thì La Liga coi như chỉ còn là cuộc đua tay đôi giữa Real và Barcelona. Trong hoàn cảnh ấy, trận El Clasico mang tính quyết định. Mặt khác, đội thua trong cặp El Clasico dễ có tâm lý “buông xuôi” để tập trung nhiều hơn vào trận địa quan trọng còn lại là Champions League. Vì vậy, khoảng cách giữa nhà vô địch và đội á quân ở bảng xếp hạng chung cuộc trở nên thênh thang.

Không phải các đội còn lại ở La Liga quá yếu, mà vấn đề là Real và Barcelona quá mạnh. Thi thoảng, Atletico mới đủ sức vươn lên tạo thế tay ba ở giải đấu này. Tính từ mùa 2003-2004, khi Valencia đăng quang dưới sự dẫn dắt của HLV Rafael Benítez, hơn 20 năm đã trôi qua La Liga chỉ chứng kiến Atletico và cặp kỳ phùng địch thủ El Clasico vô địch.

3 ứng viên, mỗi đội mỗi vẻ

Tất nhiên, vào thời điểm này vẫn có khoảng cách về mức độ hy vọng giữa bộ ba đầu bảng ở La Liga. Trong tình thế so kè, bất chấp thứ tự cụ thể ra sao, Atletico luôn bị đánh giá thấp hơn một chút so với hai gã khổng lồ. Hiện tại, Barcelona được đánh giá cao hơn Real, chủ yếu do còn trong tay một trận chưa đấu. Nhưng tóm lại, khác biệt không lớn đến mức có thể chỉ ra đội nào là ứng cử viên vô địch vượt trội.

Ba ứng viên của La Liga mỗi đội một vẻ riêng biệt

Cả Real, Atletico lẫn Barcelona đều đã có lúc dẫn đầu La Liga mùa này. Khi đối đầu trực tiếp, Real và Atletico đã hòa nhau trong cả 2 lượt. Barcelona thắng đậm Real 4-0 ngay trên sân đối phương trong trận lượt đi, nhưng lại thua Atletico 1-2 ngay tại sân nhà.

Ngay vòng đấu sắp tới (16/3), Barcelona sẽ phải làm khách trên sân Atletico. Tình thế sẽ còn hào hứng hơn nữa nếu đội chủ nhà Atletico không thua trong trận đấu ấy.

Nếu Atletico thắng thì thứ tự giữa đội đầu bảng Barcelona và đội số 3 Atletico sẽ bị đảo lộn, chưa kể khi ấy đội quân của Simeone còn có lợi ở chỗ họ đã đá đủ 4 trận quan trọng, chỉ ung dung chờ Real và Barcelona lấy điểm của nhau vào cuối mùa bóng. Tình thế hiện thời cho thấy mọi kết cục đều có thể xảy ra vào cuối mùa bóng.

Trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, La Liga chắc chắn là giải đấu hay nhất ngay lúc này. Ở Premier League, Bundesliga, Ligue 1, chức vô địch coi như đã nằm chắc trong tay Liverpool, Bayern Munich, PSG. Chỉ có Serie A cũng căng thẳng như La Liga. Nhưng chất lượng chuyên môn của Serie A không bằng La Liga. Trên bảng xếp hạng, tuy Atalanta đang đứng thứ 3, chỉ kém đội đầu bảng Inter 3 điểm, nhưng đội này rất khó làm nên chuyện lớn.

Không chỉ thắng thua qua lại và so kè về mặt điểm số, 3 đội đầu bảng ở La Liga còn tạo sự hấp dẫn bởi đặc điểm chuyên môn của họ rất khác nhau. Cuộc đua này còn có tính trường phái nữa, chứ không chỉ đơn thuần là sự so sánh về phong độ, hoặc sức mạnh lực lượng.

3 đại gia mạnh ở những điểm nào?

Những lúc đá hay và thắng, Barcelona luôn tỏ ra rất hay. Ngoài trận thắng Real đến 4-0 ngay tại “thánh địa” Bernabeu, họ còn thắng Bayern Munich đến 4-1 ở Champions League. Mới đây, Barcelona thắng Real Sociedad 4-0, trong một trận đấu họ sút cầu môn 33 lần, trong khi đối phương hoàn toàn không sút được quả nào. Hoặc dù chỉ còn 10 người từ phút 22, Barcelona vẫn thắng trên sân Benfica ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Real Madrid, Barcelona và Atletico đều có điểm mạnh riêng

Ngược lại, khi rơi vào tình thế bế tắc thì Barcelona dễ gây thất vọng. Họ không có đặc điểm thường thấy nơi các đội bóng lớn là dù đá không hay, vẫn cứ chiến thắng (hoặc đặc điểm này của Barcelona không cao). Dù sao đi nữa, HLV Hansi Flick rất đáng nể khi lần đầu tiên dẫn dắt Barcelona đã tạo ra một đội bóng như vậy.

Với Atletico, thật đáng ngạc nhiên khi đội này giới thiệu lực lượng rất dày, có chiều sâu về đội hình, xem chừng hơn cả Barcelona lẫn Real. Ở đây không nói về danh tiếng hoặc đẳng cấp ngôi sao, mà về hiệu quả sử dụng nhân sự.

Trong tay HLV Diego Simeone có nhiều cầu thủ đáng tin cậy, đến mức các trụ cột như Koke, Marcos Llorente, Samuel Lino chỉ được ngồi ghế dự bị trong trận thắng Osasuna. Cây làm bàn số 1 của Atletico ở La Liga không phải là Antine Griezmann danh tiếng, mà là Alexander Sorloth, dù anh chỉ mới đá chính 9 lần trong mùa bóng này.

HLV Simeone đã liên tục thay đổi đội hình hồi đầu mùa, cho đến khi ông xác định được công thức ưng ý. Kết quả, những cái tên xa lạ như Javi Galan, Clement Lenglet hoặc Giuliano Simeone chiếm được chỗ đứng, dẫn đến cảm giác từ giới quan sát rằng lực lượng Atletico quá dày.

Real thì miễn bàn, đây là bộ sưu tập ngôi sao danh giá nhất ở La Liga. Trục trặc ở khâu hòa nhập, khi Kylian Mbappe xuất hiện trong hàng công chật ních ngôi sao, giờ đã trở thành câu chuyện “xa xưa”. Người xem khó có thể tìm đâu ra một hàng công sáng giá hơn những Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrygo của Real. Chỉ cần nhìn vào lực lượng này là các đối thủ “yếu bóng vía” có thể đã chấp nhận thua ngay từ trước khi bóng lăn.

Tuy cả 3 đội đều đáng lưu ý ở lực lượng, nhưng điểm mạnh của Real và Atletico trái ngược hoàn toàn với nhau. Trong khi đó, Barcelona lại lấy lối chơi, chứ không phải lực lượng, làm trọng tâm trong cuộc đua. Vì thế, sau từng vòng đấu, thứ hạng của Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid đều có thể biến động, kịch tính càng đáng xem và La Liga hứa hẹn hấp dẫn đến cuối mùa giải.

Bảng xếp hạng La Liga sau vòng 27