Trực tiếp tennis Djokovic - Muller: Hành trình mới, ám ảnh cũ (US Open)

- Trận thua ở chung kết Wimbledon trước Carlos Alcaraz đã khiến Novak Djokovic hết hy vọng đoạt trọn bộ 4 Grand Slam trong năm. Lần gần nhất anh suýt hoàn thành mục tiêu đó là vào năm 2021, anh thua ở US Open dù đã vô địch 3 giải trước đó. - Djokovic phục thù trước Alcaraz với chức vô địch Cincinnati Open. Và nếu vô địch US Open Djokovic sẽ lấy nốt vị trí số 1 thế giới của Alcaraz. - Kể từ sau chức vô địch thứ 3 ở US Open năm 2018, Djokovic bất ngờ trải qua 5 năm qua liên tục thất bại theo đủ cách khác nhau: Bỏ cuộc vì chấn thương ở năm 2019, bị truất quyền thi đấu vì đánh bóng vào trọng tài năm 2020, thua ở chung kết năm 2021 và bị cấm dự năm 2022 vì không tiêm vắc-xin. - Muller đang trải qua mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp nhưng ở các giải Grand Slam anh rơi toàn vào các nhánh đấu khó. Ở Wimbledon anh đã gặp phải Alcaraz ở vòng 2, trước đó là Jannik Sinner ở vòng 1. - Muller sau khi bị Alcaraz loại ở Wimbledon đã thua liên tiếp 5 trận.