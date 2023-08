Djokovic rất gần số 1, Hoàng Nam rơi khỏi top 400 (Bảng xếp hạng tennis 28/8)

Theo bảng xếp hạng ATP mới công bố, top 30 đơn nam chỉ có một vài thay đổi. 22 vị trí dẫn đầu không có biến động. Hai tay vợt thăng tiến tốt nhất là Borna Coric (Croatia) và Jiri Lehecka (Cộng hòa Séc) đều lên 6 bậc, Nicolas Jarry (Chile) là người duy nhất trong top 30 tụt hạng so với tuần trước.

Djokovic có cơ hội thuận lợi lên số 1 thế giới

Những xáo trộn lớn sẽ đến khi US Open 2023 khép lại vào ngày 10/9. Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz phải bảo vệ 2.000 điểm, còn Novak Djokovic không phải bảo vệ điểm và với khoảng cách 20 điểm so với Alcaraz, Djokovic chỉ cần giành chiến thắng tại vòng 1 US Open 2023 là sẽ vươn lên ngôi số 1 thế giới.

Rafael Nadal cũng phải bảo vệ 180 điểm tại US Open 2023, với việc chưa thể thi đấu, "Bò tót" có thể văng khỏi top 150 khi sự kiện Grand Slam Mỹ khép lại.

Tay vợt số 1 Việt Nam, Lý Hoàng Nam bị trừ 30 điểm, tụt 60 bậc so với tuần trước nên hiện tại ngôi sao quê Tây Ninh giữ hạng 417 thế giới.

Aryna Sabalenka (Belarus) cũng có cơ hội lần đầu tiên lên ngôi số 1 đơn nữ sau US Open 2023. Iga Swiatek (Ba Lan) là đương kim vô địch phải bảo vệ 1990 điểm, trong khi Sabalenka chỉ cần bảo vệ 770 điểm nên cơ hội lớn đang thuộc về nữ tay vợt người Belarus.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điển 1 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 20 0 9,815 2 Novak Djokovic (Serbia) 36 0 9,795 3 Daniil Medvedev (Nga) 27 0 6,260 4 Holger Rune (Đan Mạch) 20 0 4,790 5 Casper Ruud (Na Uy) 24 0 4,715 6 Jannik Sinner (Italia) 22 0 4,645 7 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 25 0 4,580 8 Andrey Rublev (Nga) 25 0 4,515 9 Taylor Fritz (Mỹ) 25 0 3,605 10 Frances Tiafoe (Mỹ) 25 0 3,050 11 Karen Khachanov (Nga) 27 0 2,845 12 Alexander Zverev (Đức) 26 0 2,670 13 Alex de Minaur (Úc) 24 0 2,595 14 Tommy Paul (Mỹ) 26 0 2,570 15 Felix Auger-Aliassime (Canada) 23 0 2,375 16 Cameron Norrie (Anh) 28 0 2,075 17 Hubert Hurkacz (Ba Lan) 26 0 2,035 18 Lorenzo Musetti (Italia) 21 0 2,005 19 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 32 0 1,690 20 Francisco Cerundolo (Argentina) 25 0 1,600 21 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 24 0 1,525 22 Jan-Lennard Struff (Đức) 33 0 1,482 23 Borna Coric (Croatia) 26 +6 1,450 24 Tallon Griekspoor (Hà Lan) 27 +1 1,446 25 Nicolas Jarry (Chile) 27 -1 1,439 26 Denis Shapovalov (Canada) 24 0 1,415 27 Alexander Bublik (Kazakhstan) 26 0 1,384 28 Daniel Evans (Anh) 33 0 1,381 29 Jiri Lehecka (Cộng Hòa Séc) 21 +6 1,338 30 Christopher Eubanks (Mỹ) 27 0 1,338 ... 37 Andy Murray (Vương Quốc Anh) 36 0 1,120 ... 139 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) 37 +2 435 ... 417 Lý Hoàng Nam (Việt Nam) 26 -60 111

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điển 1 Iga Swiatek (Ba Lan) 22 0 9,955 2 Aryna Sabalenka (Belarus) 25 0 8,746 3 Jessica Pegula (Mỹ) 29 0 5,945 4 Elena Rybakina (Kazakhstan) 24 0 5,670 5 Ons Jabeur (Tunisia) 29 0 4,831 6 Coco Gauff (Mỹ) 19 0 4,595 7 Caroline Garcia (Pháp) 29 0 3,820 8 Maria Sakkari (Hy Lạp) 28 0 3,585 9 Marketa Vondrousova (Cộng Hòa Séc) 24 0 3,401 10 Karolina Muchova (Cộng Hòa Séc) 27 0 2,995 11 Petra Kvitova (Cộng Hòa Séc) 33 0 2,920 12 Barbora Krejcikova (Cộng Hòa Séc) 27 0 2,811 13 Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 26 +2 2,605 14 Daria Kasatkina (Nga) 26 -1 2,560 15 Liudmila Samsonova (Nga) 24 -1 2,525 16 Veronika Kudermetova (Nga) 26 0 2,480 17 Madison Keys (Mỹ) 28 0 2,290 18 Victoria Azarenka (Belarus) 34 0 2,235 19 Beatriz Haddad Maia (Brazil) 27 0 2,220 20 Ekaterina Alexandrova (Nga) 28 +2 2,190 21 Jelena Ostapenko (Latvia) 26 -1 2,160 22 Donna Vekic (Croatia) 27 -1 2,125 23 Qinwen Zheng (Trung Quốc) 20 0 1,823 24 Magda Linette (Ba Lan) 31 0 1,756 25 Karolina Pliskova (Cộng Hòa Séc) 31 0 1,685 26 Elina Svitolina (Ukraine) 28 0 1,679 27 Anastasia Potapova (Nga) 22 0 1,675 28 Anhelina Kalinina (Ukraine) 26 0 1,597 29 Elisabetta Cocciaretto (Italia) 22 0 1,420 30 Sorana Cirstea (Romania) 33 0 1,400 ... 52 Camila Giorgi (Italia) 31 0 1,043 ... 185 Emma Raducanu (Anh) 20 +1 382 ... 215 Eugenie Bouchard (Canada) 29 +1 336 ... 1.138 Simona Halep (Romania) 31 +2 10

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]