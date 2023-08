Djokovic gặp Messi trước US Open, thay đổi "kế hoạch" đua Alcaraz và dàn sao trẻ

Cầu thủ bóng đá Lionel Messi và đồng đội CLB Inter Miami đã bay đến New York (Mỹ), thi đấu trận gặp CLB New York Red Bulls tại giải MLS diễn ra sáng 27/8 (tính theo giờ VN) và tại đây tiền đạo Argentina đã gặp gỡ Novak Djokovic mấy hôm trước.

Cuộc gặp gỡ thú vị giữa Djokovic và Messi tại Mỹ

Djokovic đang ở New York chuẩn bị tham dự giải quần vợt US Open, giải Grand Slam cuối cùng trong năm, khai màn vào 28/8.

Bức ảnh do tỉ phú Jorge Mas đăng lên trang cá nhân ngày 25/8, cho thấy Messi và Djokovic gặp nhau, tay bắt mặt mừng ở New York. Tỉ phú Jorge Mas viết: "Một đêm tuyệt vời, gặp gỡ 2 VĐV vĩ đại nhất mọi thời đại của bóng đá và quần vợt".

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha): "Messi rất hâm mộ môn quần vợt. Việc được gặp Djokovic, tay vợt đã 23 lần vô địch Grand Slam, chắc chắn sẽ tạo ra nhiều thích thú cho danh thủ người Argentina. Đây còn là một khoảnh khắc rất tuyệt vời, khi 2 VĐV là những người xuất sắc nhất ở bóng đá và quần vợt được gặp nhau cùng ăn tối".

Người hâm mộ hy vọng cuộc gặp kể trên mang lại may mắn cho cả hai VĐV ở chặng đường sắp tới. Với Messi là trận ra mắt giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS, sau khi góp công lớn giúp Inter Miami vô địch League Cup N/C 2023, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở giải đấu này. Còn Nole, sau 2 năm không thể chơi US Open, khán giả kỳ vọng tay vợt Serbia sẽ được giơ cao danh hiệu thứ 4 ở Grand Slam diễn ra tại Mỹ.

Diễn biến mới nhất, sau trận chung kết kéo dài gần 4 tiếng với Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) tại chung kết Cincinnati Masters 2023, Djokovic cho biết anh phải thay đổi kế hoạch.

Djokovic thừa nhận: "Tôi đã có vài ngày nghỉ và không sờ đến vợt, tôi thực sự cần điều đó. Giải đấu ở Cincinnati khiến tôi mất nhiều sức, đặc biệt là trận kéo dài gần 4 tiếng với Carlos. Tôi đã sắp xếp một số buổi tập vào thứ Ba, nhưng chúng tôi quyết định sửa đổi lịch trình và thay đổi mọi thứ. Tôi đã chơi Golf ở New Jersey, rồi nghỉ ngơi. Tôi hy vọng sẽ chơi trọn 7 trận ở giải sắp tới. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng để thi đấu".

Nole nghỉ nhiều hơn sau trận đấu kéo dài với Alcaraz tại chung kết Cincinnati 2023

Djokovic nói về sự khác nhau giữa US Open và Cincinnati: "Những quả bóng ở đây (US Open) nặng hơn và có nhiều lông hơn. Ở Cincinnati, tôi cảm thấy bóng bay như đạn. Bóng rất nảy, rất nhanh và khó kiểm soát. Có cảm giác như sân ở đây (US Open) nhanh hơn Cincinnati, nhưng bóng đi có vẻ chậm hơn một chút.”

Theo kết quả bốc thăm US Open 2023, hạt giống số 2 Djokovic sẽ chạm trán với tay vợt Pháp Alexandre Muller ở vòng 1. Đây là lần đầu tiên hai tay vợt đụng độ.

