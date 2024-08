Trực tiếp đoàn Việt Nam dự Olympic 2/8: 4 “bóng hồng" tranh tài, chờ Thu Vinh tỏa sáng

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đấu dàn sao vô địch thế giới

Với việc xuất sắc lọt vào top 4 Olympic nội dung súng ngắn hơi 10m nữ trước đó, Trịnh Thu Vinh đang nhận rất nhiều sự quan tâm và kỳ vọng của người hâm mộ để tiếp tục tạo nên bất ngờ ở vòng loại 25m súng ngắn thể thao nữ diễn ra lúc 14h ngày 2/8. Phải nói thêm, Thu Vinh là nữ xạ thủ đầu tiên của Việt Nam có thể lọt vào chung kết ở một kỳ Olympic.

Xạ thủ số 1 thế giới Dorren Vennekamp (Đức) sẽ là một trong những đối thủ của Thu Vinh

Tại vòng loại 25m súng ngắn thể thao nữ, Thu Vinh sẽ so tài với 25 VĐV quốc tế khác ở 2 phần thi bắn tiêu chuẩn và bắn nhanh với tổng 60 viên đạn. Top 8 VĐV có thứ hạng cao nhất sẽ giành vé vào chung kết. Tuy nhiên, việc giành vé vào chung kết nội dung này của Thu Vinh được dự báo còn cam go, khốc liệt và khó khăn hơn nhiều lần so với nội dung 10m súng ngắn hơi nữ trước đó.

Bởi lẽ, nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại Olympic Paris năm nay tập hợp gần như trọn vẹn nhất những xạ thủ tốt nhất thế giới với hầu hết là những cái tên đã có ít nhất 1 chức vô địch thế giới hoặc quốc tế lớn.

Thu Vinh được kỳ vọng tiếp tục tạo nên bất ngờ

Có thể kể đến như Dorren Vennekamp (Đức), xa thủ số 1 thế giới ở thể loại này với 29 danh hiệu lớn, trong đó có 11 tấm HCV châu Âu và thế giới. Jiin Yang (Hàn Quốc, hạng 2 thế giới), Camille Jedrzejewski (Pháp, hạng 3 thế giới), Kim Yeji (Hàn Quốc, hạng 4 thế giới) và đang là nhà vô địch World Cup 2024 chặng Azerbaijan, người cũng đang là xạ thủ đứng số 1 thế giới và giữ kỷ lục thế giới ở nội dung súng ngắn hơi 10m nữ. Ngoài ra còn rất nhiều gương mặt sừng sỏ khác.