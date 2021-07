Tròn mắt giường đặc biệt chống “chuyện ấy” ở Olympic: Cứ “yêu” là sập

Chủ Nhật, ngày 18/07/2021 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, Tin hậu trường) Các VĐV chuẩn bị tranh tài ở Olympic Tokyo đang phải “dở khóc, dở cười” sau khi nhận quyết định của ban tổ chức liên quan đến những chiếc giường ngăn chặn họ "yêu" nhau.

Theo trang GRM Daily, các VĐV từ khắp các nước đã và đang bắt đầu di chuyển đến làng Olympic ở Tokyo (Nhật Bản) trước khi kỳ Thế vận hội mùa Hè thứ 32 trong lịch sử khai mạc vào ngày 23/7 sắp tới.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, họ sẽ không được phép tham dự bất cứ hoạt động giao lưu cộng đồng nào không cần thiết, bao gồm cả việc quan hệ tình dục với bạn tình hoặc giữa các VĐV với nhau trong thời gian tranh tài tại xứ sở Hoa Anh đào.

Đáng chú ý, các VĐV tại Olympic Tokyo sắp tới (23/7 – 8/8) sẽ phải sử dụng những chiếc giường đặc biệt có tên gọi là “giường chống quan hệ tình dục” trong thời gian ngủ nghỉ tại làng Olympic.

Ban tổ chức Olympic Tokyo bắt các VĐV tham dự kỳ Thế vận hội này phải sử dụng "giường chống quan hệ tình dục"

Bi hài ở chỗ, loại giường này được làm bìa cứng thay vì bằng gỗ hay kim loại thông thường. Đặc biệt, để phục vụ mục tiêu ngăn chặn các VĐV “làm chuyện ấy” với bạn tình, chúng được thiết kế để chỉ có thể chịu được trọng lượng của một người nằm trên đó. Những chiếc giường này dự kiến sẽ bị sập khi có bất cứ chuyển động bất thường đột ngột nào và chúng vẫn có thể tái chế được nhằm tránh lãng phí.

Được biết, Nhật Bản vẫn phân phát khoảng hơn 160.000 bao cao su cho hơn 15.000 VĐV tham dự Thế vận hội năm nay. Tuy nhiên, nước chủ nhà khuyến cáo các VĐV chỉ nên giữ vật dụng này để mang về nhà làm kỷ niệm hoặc coi chúng như công cụ để nâng cao nhận thức về phòng tránh đại dịch HIV/AIDS.

Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng, nước chủ nhà Nhật Bản đã quyết định tổ chức kỳ Olympic sắp tới khi không cho phép khán giả vào sân xem các VĐV tranh tài. Do dịch Covid 19 vẫn đang hoành hành, đất nước "Mặt trời mọc" đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia dự kiến sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 22/8.

Nobuhiko Okabe, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm người Nhật Bản cho biết: “Nếu chúng tôi không có biện pháp phòng dịch thích hợp, sẽ có người mang virus gây dịch bệnh vào kỳ Thế vận hội này và làm lây lan dịch bệnh, đặc biệt là ở làng vận động viên”.

“Chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể để đảm bảo chắc chắn rằng Oympic sắp tới sẽ không xảy ra tình trạng dịch bệnh nguy hiểm. Chúng tôi thật sự cần sự hợp tác của tất cả vận động viên và các đoàn thể thao tham dự để nhiệm vụ này thành công”.

Trong một tuyên bố mới đây, Ban tổ chức Olympic Tokyo cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là phải biến Thế vận hội sắp tới thành một kỳ Olympic an toàn tuyệt đối vì các đoàn thể thao khắp toàn cầu sẽ đến Nhật Bản để thi đấu và chúng tôi mong muốn đảm bảo quá trình phòng dịch không ảnh hưởng lớn đến thành tích của họ”.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tron-mat-giuong-dac-biet-chong-chuyen-ay-o-olympic-cu-yeu-la-sap-c28a11244.html