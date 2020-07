Tin thể thao HOT 5/7: Nadal tự hào vì 2 lần vô địch Wimbledon

Chủ Nhật, ngày 05/07/2020 01:29 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) "Bò tót" khẳng định vô địch Wimbledon là một trong những khoảnh khắc khiến anh tự hào nhất sự nghiệp.

Nadal tự hào vì 2 lần vô địch Wimbledon: Trả lời phỏng vấn Tennis World USA, Rafael Nadal thừa nhận vô địch Wimbledon là khoảnh khắc khiến anh cảm thấy tự hào bậc nhất sự nghiệp. Trong quá khứ, "Bò tót" từng 2 lần lên ngôi ở Grand Slam sân cỏ vào năm 2008 và 2010.

2 lần vô địch Wimbledon là chiến tích khiến Nadal tự hào bậc nhất

"Mỗi giải đấu đều có nét hấp dẫn riêng. Wimbledon hoàn toàn khác biệt, được thi đấu trên mặt sân cỏ là trải nghiệm vô cùng thú vị. Centre Court là một trong những địa điểm đặc biệt với tennis nói riêng và thể thao nói chung. Bản thân tôi luôn cảm thấy vinh dự, phấn khích khi góp mặt ở giải đấu này, thậm chí 2 lần lên ngôi", trích lời Nadal.

Thiem muốn US Open diễn ra đúng kế hoạch: Trên AFP, tay vợt số 3 thế giới Dominic Thiem đã bày tỏ mong muốn US Open 2020 có thể diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 31/8. Trước đó, Grand Slam trên đất Mỹ đối diện nguy cơ lùi lịch, thậm chí bị hủy bỏ do "xứ sở cờ hoa" ghi nhận thêm 57.000 ca nhiễm Covid-19 vào ngày 4/7.

Fury đề cao Wilder trước trận tái đấu lần 3: Trả lời phỏng vấn Gary Newbon Sports Show, Tyson Fury đã bất ngờ đề cao đối thủ Deontay Wilder. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng trận đấu thứ 3 giữa Fury và Wilder sẽ diễn ra vào ngày 19/12.

"Wilder sẽ tập luyện cực kì nghiêm túc. Anh ta chắc chắn muốn hạ gục tôi hơn bất kì điều gì trên đời để phục thù vì trước đó, anh ta chưa biết thất bại là gì", trích lời Fury.

UFC cân nhắc "mở cửa" cho người hâm mộ: Trên Yahoo's Sport, Lawrence Epstein - thành viên ban lãnh đạo UFC tiết lộ sự kiện “Đảo Quyết Đấu” có thể cho phép người hâm mộ VIP vào cổ vũ, tuy nhiên số lượng chỉ vào khoảng 24 người. “Đảo Quyết Đấu” (Fight Island) là ý tưởng được chủ tịch Dana White đưa ra nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của đại dịch, các võ sĩ sẽ được đưa tới một hòn đảo biệt lập để tập luyện, thi đấu.

