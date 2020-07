Tin thể thao HOT 2/7: Mayweather cáu với bảng xếp hạng boxing

Thứ Năm, ngày 02/07/2020 00:02 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Floyd Mayweather không hài lòng khi không đứng đầu BXH các tay đấm bán trung vĩ đại nhất.

Mayweather cáu với bảng xếp hạng boxing. Floyd Mayweather đã bày tỏ sự không bằng lòng sau khi phát hiện ra một danh sách xếp hạng những tay đấm quyền anh hạng bán trung hay nhất trong lịch sử, trong đó Mayweather bị xếp dưới Sugar Ray Leonard dù có thành tích bất bại. “Tại sao tôi lại xếp sau trong khi Leonard đã thua trận đầu tiên trước một tay đấm hạng nhẹ?”, Mayweather nói.

Floyd Mayweather

Fury – Wilder lần 3 có thể tổ chức cuối năm. Theo giám đốc điều hành Brad Jacobs của công ty lăng xê boxing Top Rank, trận đấu lần 3 giữa Tyson Fury và Deontay Wilder sẽ diễn ra vào ngày 19/12/2020 còn địa điểm chưa được xác định. Mặc dù Fury đã đấu Wilder 2 lần và đánh bại tay đấm người Mỹ ở trận gần nhất, nhưng trong hợp đồng thi đấu giữa họ có điều khoản cho phép tổ chức thêm một trận nữa.

McGregor trên đường tới WWE. Theo tin từ tạp chí ProWrestlingTorch, WWE đang liên hệ với Conor McGregor để mời anh đầu quân cho công ty đô vật này. WWE đã có chính sách theo đuổi những võ sỹ UFC nổi tiếng trong vài năm trở lại đây và đã có Ronda Rousey trong biên chế trước khi Rousey tạm nghỉ để sinh con. McGregor đã duy trì quan hệ với WWE từ lâu và được xem là có đủ mọi phẩm chất để chuyển sang đô vật không mấy khó khăn.

Wimbledon có nguy cơ lỗ 100 triệu bảng. Theo tin từ tờ Standard, việc Wimbledon bị hủy trong năm 2020 do dịch Covid-19 khiến nơi tổ chức giải có nguy cơ thua lỗ tới 100 triệu bảng. Chủ tịch của Hiệp hội doanh nghiệp Wimbledon Village, ông Adrian Mills, cho biết các công ty xung quanh CLB All England Lawn đã lỗ khá nhiều từ mất tiền quảng cáo, bao gồm các shop bán hàng, nhà hàng, khách sạn, trong khi các chủ thuê đất được dự báo tụt khoảng 60% doanh thu so với năm ngoái.

