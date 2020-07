Tin thể thao HOT 29/7: Khabib trầm tư tập luyện ngày trở lại

Thứ Tư, ngày 29/07/2020 00:15 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Sau khi chịu tang cha, Khabib Nurmagomedov đã xuất hiện với những hình ảnh tập luyện mới nhất.

Khabib trầm tư tập luyện ngày trở lại. Sau 1 thời gian chìm trong bi thương vì mất cha, cuối cùng nhà vô địch hạng nhẹ cũng trở lại tập luyện chuẩn bị cho màn tái xuất lồng bát giác tại sự kiện UFC 253. Đối thủ sắp tới của anh sẽ là nhà vô địch tạm thời Justin Gaethje, người đã đánh bại Tony Ferguson trong sự kiện UFC 249. Những hình ảnh tập luyện mới nhất cho thấy Khabib đang rất nghiêm túc với kế hoạch đấu Justin Gaethje sẽ diễn ra ở Abu Dhabi vào tháng 10 tới.

Khabib Nurmagomedov

Nữ thần thể dục dụng cụ nói gì sau khi “dính phốt” với McGregor? Sevastyanova đã gặp chút rắc rối chỉ vì 1 tấm hình hơi thân mật với ngôi sao UFC Conor McGregor. Trước hàng loạt phản ứng trái chiều, Karolina Sevastyanova đã phải lên tiếng thanh minh. “Các bạn, đừng hỏi tôi nhưng câu như thế này. Tôi đã gặp gỡ anh ấy cùng với người đàn ông của mình, và anh ấy cũng đã ở với vợ mình”. Theo Sun Sport, thực ra, cả 2 chỉ tình cờ gặp nhau ở Monaco, nơi Sevastyanova có văn phòng làm việc trong khi McGregor và vợ Dee Devlin cùng 2 đứa con đang đi nghỉ.

Tiger Woods dự PGA Championship. "Tôi thất vọng vì lỡ hẹn với WGC-FedEx St. Jude Invitational. Nhưng tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để chuẩn bị cho PGA Championship và loạt play-off FedEx Cup sắp tới", Woods viết trên Twitter khi công bố lịch đấu của anh.

Serena Williams khao khát thi đấu ở US Open 2020. “Tôi không thể chờ đợi thêm để có thể chơi ở US Open 2020", Serena Williams chia sẻ với truyền thông. "Tôi tin rằng Hiệp hội quần vợt Hoa Kỳ (USTA) sẽ có những biện pháp đảm bảo an toàn cho những người tham gia giải đấu. Tôi đang có cảm giác rất phấn khích, bởi đã nhiều tháng qua chúng tôi không được thi đấu chuyên nghiệp". Trong quá khứ, năm 2014 là lần gần nhất Serena Williams vô địch US Open, ghi dấu danh hiệu Grand Slam thứ 18

Conor McGregor giải nghệ vẫn bị khiêu khích. Có đến 2 chiến thắng tại UFC trong vòng 10 ngày, Khamzat Chimaev đang là một trong những nhân tố hứa hẹn nhất UFC hiện tại. Với chiến công độc nhất như vậy, Khamzat Chimaev không ngần ngại nói về những dự định tương lai và các đối thủ mong đợi, bao gồm cả Conor McGregor, siêu sao vốn từng thi đấu ở hạng lông, hạng nhẹ và cả hạng bán trung.

