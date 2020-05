Tin thể thao HOT 22/5: Conor McGregor tự tin tái đấu thắng Floyd Mayweather

Thứ Sáu, ngày 22/05/2020 00:03 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Conor McGregor tuyên bố sẽ đánh bại Floyd Mayweather nhờ kinh nghiệm có được ở trận thua trước đó.

Conor McGregor tự tin tái đấu thắng Floyd Mayweather

Dù trận đấu Boxing - MMA năm 2017 gần như đã trôi vào quên lãng, nhưng Conor McGregor vẫn chưa muốn dừng lại. Mới đây, anh tiếp tục "thả thính" người hâm mộ với dòng tweet: "Tôi chỉ muốn cho mọi người biết trận tái đấu là không thể tránh khỏi. Với những kinh nghiệm về lối đánh của Floyd và từ sự giảng dạy từ HLV boxing của tôi, tôi sẽ tìm ra lời giải và sẽ đánh bại Floyd. Tôi hứa điều đó."

McGregor nhận thất bại trước Mayweather ở trận đấu năm 2017

Nadal là khắc tinh của các tay vợt thuận tay trái

Thống kê của Infosys ATP cho thấy Rafa Nadal đạt hiệu suất thắng trận tốt nhất trước các đối thủ thuận tay trái trong kỷ nguyên Mở. Trong tổng số 119 trận đã chơi trước các đối thủ thuận tay trái, Nadal giành 104 chiến thắng, đạt tỷ lệ 87,4%. Anh cũng trải qua mạch 14 trận thắng trước các tay vợt đó. Lần gần nhất, Nadal thất bại là tại Rogers Cup 2017 ở Montreal, trước Denis Shapovalov ở vòng 3.

Báo Tây Ban Nha ca ngợi cuộc đua xe đạp xuyên Việt

Trang thể thao nổi tiếng của Tây Ban Nha AS ấn tượng khi Việt Nam tổ chức giải đua xe đạp truyền thống Cup Truyền hình TP HCM trong đại dịch Covid-19. "Việt Nam mở đường cho làng đua xe đạp thế giới" là tựa bài viết trên AS hôm 19/5 - thời điểm cuộc đua khởi tranh ở Vinh (Nghệ An).

"Giải đua được ví như 'Tour de France phiên bản Việt Nam' càng nổi bật hơn khi nước này về cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. Với dân số gần 100 triệu người, Việt Nam chỉ ghi nhận 318 ca nhiễm Covid-19 và không có người tử vong", AS ca ngợi.

Olympic không hoãn sang 2022

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach cho biết năm 2021 là "lựa chọn cuối cùng" để tổ chức Olympic tại Tokyo (Nhật Bản) sau khi bị hoãn do đại dịch Covid-19. Tức nếu trong trường hợp dịch bệnh không được kiểm soát trong năm tới, Olympic sẽ bị hủy bỏ chứ không có dời sang năm 2022.

