Tin thể thao HOT 17/3: SAO quần vợt thế giới nghi nhiễm Covid-19

Thứ Ba, ngày 17/03/2020 11:12 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Cựu tay vợt số 17 thế giới, Bernard Tomic đã phải tự cách ly do xuất hiện những triệu chứng bị nhiễm Covid-19

SAO quần vợt thế giới nghi nhiễm Covid-19. Cựu tay vợt số 17 thế giới, Bernard Tomic đã phải tự cách ly do xuất hiện những triệu chứng bị nhiễm Covid-19. "Tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi và khó thở", Tomic nói với tờ Herald Sun. "Hiện tôi đang tự cách ly ở Miami và tuân thủ theo các hướng dẫn y tế. Tôi vẫn chưa thực hiện xét nghiệm Covid-19 nhưng đã xuất hiện một số triệu chứng ban đầu".

Bernard Tomic

Roland Garros lên kế hoạch chống Covid-19. Theo fansided, mùa giải tennis đang chịu ảnh hượng nặng nề của virus Corona, các giải Masters 1000 ở Rome và Madrid dự kiến sẽ thi đấu trong tình trạng không khán giả. Mới đây, ông Guy Forget, Giám đốc điều hành của Roland Garros cho biết BTC đang tính đến nhiều phương án khác nhau.

Ông chia sẻ trên tennis.com: "Có khá nhiều vấn đề có thể xảy ra và chúng tôi đang cân nhắc tất cả các khả năng. Dĩ nhiên mọi việc không chỉ phụ thuộc vào Liên đoàn quần vợt Pháp, chúng tôi sẽ tuân thủ những chỉ dẫn của Chính phủ."

Sao điền kinh giành HCV SEA Games dương tính với COVID-19. Liên đoàn Điền kinh Malaysia vừa xác nhận VĐV Jackie Wong, người từng giành huy chương vàng SEA Games 2017 nội dung ném tạ xích nam, dương tính với virus corona (COVID-19).

Jackie Wong Siew Cheer được xác định dương tính với COVID-19 hôm 16/3/2020 sau khi đến bệnh viện xét nghiệm hôm 14/3. Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Malaysia đã xác nhận tin này với báo giới.

Jackie Wong

WTA công bố lịch hoãn các giải đấu. Hiệp hội quần vợt nữ WTA tuyên bố hoãn các giải đấu cho tới ngày 2/5 vì sự lây lan chóng mặt của đại dịch Covid-19. Các giải đấu ở Stuttgart, Istanbul và Prague sẽ không thể diễn ra theo kế hoạch. Lịch thi đấu giải sân đất nện tại châu Âu sẽ được công bố trong tuần này. Trước đó, ATP đã hoãn tất cả các giải đấu dành cho nam trong 6 tuần.

Lương tất cả cầu thủ NBA có thể bị cắt giảm do COVID-19. Với việc giải đấu bị trì hoãn thậm chí là bị huỷ bỏ, NBA cũng như các đội bóng có khả năng phải cắt giảm lương tất cả cầu thủ để cân bằng tài chính. Theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế các cầu thủ NBA có thể bị cắt giảm 20% lương tuỳ trường hợp, đối với một số cầu thủ con số có thể lên tới 30% thậm chí cao hơn nữa. Trên thực tế đây là con số có thể chấp nhận được dù chẳng ai muốn điều đó xảy ra.

Cầu lông Trung Quốc không thành công ở giải All England. Các tay vợt Trung Quốc góp mặt tại 2 trận chung kết giải cầu lông All England, nhưng không thể lên ngôi vô địch khi đối thủ thi đấu quá ấn tượng. Hạt giống số 1 của nữ Chen Yufei và cặp đôi nữ Du Yue - Li Yin Hui đều gặp phải những thất bại. Hai thất bại này khiến cầu lông Trung Quốc trắng tay tại All England 2020. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1995, các tay vợt Trung Quốc vắng bóng trên bục cao nhất của giải đấu danh giá này.

