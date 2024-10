Thanh Thúy thân thiết cùng "chân dài" bóng chuyền Nga, Phạm Thị Hiền khoe ảnh cực xinh

Phụ công Phạm Thị Hiền xinh đẹp đón tuổi mới

Trong ngày 8/10, Phạm Thị Hiền đón sinh nhật tuổi 25. Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, phụ công xinh đẹp đã thực hiện một bộ ảnh lung linh, khoe vai trần gợi cảm. Cô nhận được “mưa” lời khen từ bạn bè và người hâm mộ.

Phạm Thị Hiền xinh đẹp đón tuổi 25

Phạm Thị Hiền sinh năm 1999, thi đấu vị trí phụ công, thuộc biên chế của Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Mặc dù chỉ cao 1m72, cô gái có biệt danh “Sóc nhỏ” lại sở hữu sức bật cực tốt, sự nhanh nhẹn, nhãn quan chiến thuật nhạy bén, cùng khả năng ráp chắn phòng ngự cực nhanh.

Nữ phụ công tài sắc này từng là nỗi ám ảnh của đội tuyển Hàn Quốc khi bằng phong độ cao, Phạm Thị Hiền giúp tuyển Việt Nam 2 lần ngược dòng thắng 3-2 trước Hàn Quốc tại 2 giải đấu lớn trong năm 2023.

VTV Bình Điền Long An không thể tái hợp hot girl bóng chuyền Trung Quốc

Trong mục tiêu tìm ngoại binh để tăng cường lực lượng cho vòng 2 quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây tại Lào Cai, ban lãnh đạo VTV Bình Điền Long An đã liên lạc với đội bóng chuyền nữ Quảng Đông (Trung Quốc) với mong muốn tiếp tục có được sự góp sức của đối chuyền Chen Peiyan.

Chen Peiyan không thi đấu cho VTV Bình Điền Long An tại vòng 2 quốc gia

Trước đó tại vòng 1, Chen Peiyan với chuyên môn cao cùng khả năng hòa nhập tốt đã giúp đội bóng miền Tây này thi đấu ấn tượng. Đối chuyền cao 1m94 sau đó tiếp tục là cây ghi điểm chủ lực tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024 và giành luôn danh hiệu “Hoa khôi”.

Tuy nhiên, VTV Bình Điền Long An sẽ không thể có được sự phục vụ của Chen Peiyan tại vòng 2 quốc gia tới đây, do cô sẽ cùng CLB Quảng Đông thi đấu ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc diễn ra cùng thời gian. Điều này khiến ban lãnh đạo đội bóng nữ Long An đang phải tích cực tìm kiếm một ngoại binh chất lượng khác thay thế.

Thanh Thúy được ngôi sao bóng chuyền CLB Kuzeyboru đưa đi dã ngoại

Trần Thị Thanh Thúy đang cho thấy khả năng hòa nhập rất tốt của mình với các đồng đội mới tại CLB Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ). Mới đây, chủ công cao 1m93 của Việt Nam đã có buổi dã ngoại cùng ngôi sao số 1 của CLB Kuzeyboru hiện tại, đối chuyền Anna Lazareva và chuyền hai Buket Gulubay.

Thanh Thúy cùng ngôi sao Anna Lazareva đi dã ngoại

Cả 3 đã có chuyến đi chơi tại Hasan Dagi, địa danh có núi lửa cùng thắng cảnh đẹp nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ nằm giữa hai tỉnh Aksaray và Nigde. Hình ảnh của Thanh Thúy còn được Anna Lazareva đăng tải trên trang cá nhân của mình cho thấy tình cảm đối chuyền cao 1m90 người Nga dành cho đồng đội đến từ Việt Nam.

Trước đó ở trận ra quân tại vòng 1 giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2024/2025, Anna Lazareva đã tỏa sáng rực rỡ giúp đội nhà thắng 3-0. Đây là trận đấu Thanh Thúy chưa được cho ra sân.

Vào lúc 18h ngày 12/10 tới, CLB Kuzeyboru sẽ làm khách trước VakifBank SK, đội bóng hùng mạnh bậc nhất thế giới hiện nay với 3 chức vô địch thế giới và 4 lần vô địch châu Âu.

Đối chuyền người Croatia thành đồng đội với Thu Hoài

Mới đây, đội bóng Vietinbank đã chính thức ký hợp đồng chiêu mộ Katarina Pilepic. Ngoại binh người Croatia, thi đấu ở vị trí đối chuyền, cao 1m82, sức bật 3m07 và tầm chắn đạt 2m90. Trước khi gia nhập Vietinbank, Katarina Pilepic khoác áo CLB Nakhon Ratchasima, giành vị trí hạng 3 tại cúp CLB châu Á 2024.

Katarina Pilepic gia nhập Vietinbank

Đối chuyền cao 1m82 này sở hữu sức bật tốt, những cú dứt điểm cực mạnh ở biên và sau vạch 3m. Ngoài ra, khả năng chắn bóng của Katarina Pilepic cũng được đánh giá cao.

Vietinbank đang được dẫn dắt bởi HLV trưởng tuyển Việt Nam, Nguyễn Tuấn Kiệt, HLV phó là cựu phụ công lừng danh Phạm Thị Kim Huệ. Đội bóng này có sự góp mặt của chuyền hai xinh đẹp Nguyễn Thu Hoài và phụ công Đinh Thị Trà Giang.

