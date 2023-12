Thanh Lực đánh bại cao thủ bi-a Hàn Quốc, ngoạn mục đi tiếp tại World Cup

Vòng đấu thứ 4 cũng là vòng loại cuối nhằm tìm ra những tay cơ xuất sắc nhất giành suất vào thi đấu tại vòng bảng chính thức của giải Billiard Carom 3 băng thế giới Sharm El Sheikh World Cup 2023 diễn ra trong ngày 6/12 tại Ai Cập chứng kiến màn đi tiếp rất kịch tính của Trần Thanh Lực và Chiêm Hồng Thái.

Thanh Lực đánh bại cơ thủ kỳ cựu của Hàn Quốc để giành suất đi tiếp

Nằm tại bảng K, Thanh Lực đã khởi đầu không thuận lợi khi để thua Gerhard Kostistansky (Áo) với tỉ số 35-40 sau 26 lượt cơ. Điều này đồng nghĩa với việc Thanh Lực bắt buộc phải giành chiến thắng trước tay cơ kỳ cựu của Hàn Quốc Kim Ja In ở lượt trận còn lại với hiệu số cao mới nuôi hi vọng đi tiếp. Trong khi đó với việc đã thắng Gerhard Kostistansky ở lượt đầu, Kim Ja In chỉ cần 1 trận hòa là sẽ độc chiếm ngôi đầu bảng.

Bước vào trận đấu với Thanh Lực, tay cơ người Hàn Quốc đã nhập cuộc rất hay với một đường cơ 8 điểm để dẫn 10-2. Mặc dù Kim Ja In tiếp tục chơi khá tốt, Thanh Lực còn thi đấu tốt hơn với liên tiếp những series ghi điểm mãn nhãn để dẫn ngược lại 19-18. Liền sau đó, Kim Ja In tung cú đánh 4 điểm để đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế 22-19.

Bước vào hiệp 2, Thanh Lực thi đấu bùng nổ với những cú đánh chính xác liên tiếp để bứt lên dẫn 39-29, trước khi giành chiến thắng chung cuộc 40-30 chỉ sau 18 lượt cơ. Với kết quả này, mặc dù có cùng 2 điểm sau 1 trận thắng như 2 đối thủ còn lại, Thanh Lực vươn lên đứng đầu bảng nhờ hiệu suất ghi điểm ấn tượng 1,704 điểm/lượt cơ, qua đó giành vé đi tiếp.

Chiêm Hồng Thái lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp

Trái ngược với Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái đã khởi đầu rất tốt tại bảng H bằng chiến thắng 40-28 sau 30 lượt cơ trước Arnim Kahofer (Áo). Ở trận đấu còn lại, Hồng Thái bị Muammer Rahmet (Thổ Nhĩ Kỳ) cầm hòa 40-40 sau 31 lượt cơ. Dù không có được ngôi đầu bảng khi kém chỉ số phụ so với Muammer Rahmet, Hồng Thái vẫn giành suất đi tiếp khi là 1 trong 3 tay cơ nhì bảng có thành tích tốt nhất trong cả 12 bảng đấu.

Đáng tiếc, đại diện còn lại của Việt Nam ở ngày thi đấu này là Nguyễn Trần Thanh Tự đã bị loại sau khi lần lượt để thua Hwang Bong Joo (Hàn Quốc) và Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ) tại bảng L.

Trong ngày 7/12, Sharm El Sheikh World Cup 2023 sẽ diễn ra vòng bảng chính thức với sự ra quân đồng loạt của 32 tay cơ tại 8 bảng đấu, trong đó có đầy đủ các hảo thủ trên thế giới. Tuyển Billiards Việt Nam có 4 đại diện tranh tài gồm Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh và Trần Quyết Chiến.

Thanh Tự bị loại

Chiêm Hồng Thái nằm tại bảng C cùng với Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển, hạng 4 thế giới), Martin Horn (Đức, hạng 12 thế giới) và Mahmoud Ayman (Ai Cập). Trần Thanh Lực nằm tại bảng D cùng với siêu sao Dick Jaspers (Hà Lan, hạng 3 thế giới), Heo Jung Han (Hàn Quốc, hạng 14 thế giới) và Omer Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ).

Cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến (hạng 5 thế giới) góp mặt ở bảng E cùng với Kim Jun Tae (Hàn Quốc, hạng 13 thế giới), Mehmet Goren (Thổ Nhĩ Kỳ) và Seo Chang Hoon (Hàn Quốc). Còn lại, Bao Phương Vinh (hạng 9 thế giới) có mặt ở bảng G cùng với Eddy Merckx (Bỉ, hạng 6 thế giới), Peter Ceulemans (Bỉ) và tay cơ cao 2m02 Sam Van Etten (Hà Lan).

